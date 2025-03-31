Большой постамент в виде каменщика: как выглядит могила Ивана Франко во Львове

Писателя сначала похоронили в склепе, а позже прах перенесли в отдельную могилу

На аллеях Лычаковского кладбища среди надгробий выдающихся людей возвышается памятник Каменщику Ивану Франко. Поэт, прозаик, ученый, публицист стал тем, чье творчество осталось в истории. Его жизнь оборвалась на 60-м году жизни.

Каменщика не стало 28 мая 1916 года во Львове. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Ивана Франко.

Что известно об Иване Франко

Иван Франко – это не только писатель, но и публицист, переводчик, редактор и общественный деятель. Его произведения поднимали национальный дух украинцев. Он является автором легендарной поэмы "Моисей", ставшей для украинцев духовным завещанием. В цикле "Из вершин и низин" он рассказал о борьбе украинского народа.

Франко был одним из основателей украинского национального движения в Галичине. Писатель боролся за права украинцев, когда наша страна была в составе Австро-Венгрии.

Где похоронен Иван Франко и как выглядит могила

Похоронили писателя на родине. Родился Франко в Нагуевичах в 1856 году. Эта территория тогда входила в состав Австро-Венгрии. Сейчас это Львовщина. Прозаик покоится на Лычаковском кладбище.

Могила Франко находится у входа на кладбище. Она обозначена памятником в виде Каменщика, который ломает скалу.

Фото: Википедия

Писатель был похоронен в склепе семьи Мотычинских. Однако за 5 лет гроб с прахом Франко перенесли в отдельную могилу. Распознать ее помогла Ольга Раздольская.

Памятник, автор которого Сергей Литвиненко, был открыт 28 мая 1933 года. В 2015 году он был отреставрирован. Участие в этом приняли не только украинцы, но и поляки. Средства были выделены Министерством культуры Украины и фондом Национального наследия Польши в рамках украинско-польской программы "Сохранение общего культурного наследия".

В наши дни на могилу Ивана Франко приходят сотни людей. Студенты, историки, туристы кладут цветы, читают стихи писателя и просто чтят его память. Возможность поклониться Каменщику есть у каждого — просто посетите Лычаковское кладбище.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Леси Украинки. Поэтесса умерла молодой, но стала символом несокрушимости для украинцев.