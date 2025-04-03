Туда неоднократно приезжал Путин: как выглядит вилла Медведчука в оккупированном Крыму

Политик владел роскошной резиденцией на Крымском полуострове

Одиозный пророссийский нардеп Виктор Медведчук после начала полномасштабного вторжения находился в особняке в Киеве. Там он скрывался от ареста СБУ, однако впоследствии его нашли. Политика обменяли России на украинских военных. Кроме того, экс-нардеп имел роскошную виллу в оккупированном россиянами Крыму.

Медведчук владел дачей между городками Симеизом и Алупкой в оккупированном Крыму. Ранее на этом месте находился противотуберкулезный санаторий. Впоследствии его взял в аренду футбольный клуб "Динамо Киев", а после этого — инвестиционная компания "Спорт-тур". Конечным владельцем последней является сам Медведчук, выяснила главная редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар.

"Противосухотный санаторий имени Баранова добрался в аренду футбольному клубу "Динамо Киев", который планировал там разместить свою оздоровительную базу. Эта же земля и находящаяся на ней недвижимость перешли в аренду инвестиционной компании "Спорт-тур". Цепочка владельцев "Спорт-тура" была небольшой: две киевские компании, одна лондонская, три кипрских. И в конце той цепочки на тот момент мы увидели господина Медведчука", – отметила Самар.

Вилла Медведчка в Симеизе, фото "Викимапия"

Расследователь отметила, что до оккупации Россией Крыма фирма, связанная с Медведчуком, возвела пирсы и зарегистрировала их как собственность. Позже компания купила пляж на этом участке.

"Несмотря на то, что действующее законодательство запрещает продажу пляжей, Симеизский поселковый совет продал "Спорт-туру" прибрежный участок площадью 1,2 га. Двумя годами ранее "Спорт-тур" оформил право собственности на пять построенных волнорезов", — рассказала Валентина.

Вилла Медведчука расположена на берегу моря, фото "Викимапия"

Вилла пророссийского экс-нардепа предполагает двухэтажное здание в дворцовом стиле. Он окружен высокими колоннами, а также имеет панорамные окна. На крыше дома можно увидеть террасу с деревьями и кустарниками. С одной стороны оттуда простирается вид на горы, с другой – на море. От особняка есть выход на пляж, окруженный заборами в виде крымских скал. Туристы и местные туда не имеют доступа.

На крыше дома есть терраса, фото "Викимапия"

Из виллы Медведчука есть выход к морю, фото "Викимапия"

Внутри дом тоже напоминает дворец: везде стоят колонны. Потолки обложены дорогими плитами, которые окружены подсветками. Также есть огромный бассейн с зоной отдыха.

Роскошный потолок в доме Медведчука, фото "Викимапия"

Бассейн в особняке Медведчука, фото "Викимапия"

В 2012 году имение Медведчука посещал кремлевский диктатор Владимир Путин. Тогда его встречал нардеп с женой Оксаной Марченко и дочерью Дашей. Во время встречи Путин спросил Медведчука о дизайнере дома, на что ответил, что им занималась Оксана. Тогда диктатору включили цветной фонтан, сопровождавшийся советской "Вечерней песней". Ее считали неофициальным гимном Санкт-Петербурга.

В декларации Медведчука за 2021 год был указан дом и 2 жилых участка в селе Оползневе возле Ялты. Но виллу в Симеизе он не зарегистрировал.

Медведчук не задекларировал свою виллу в Симеизе, скриншот с сайта

Пока неизвестно, что происходит с виллой Медведчука в оккупированном Крыму. Последний раз экс-нардепа из Марченко видели на полуострове в 2022 году, когда они отдыхали на набережной Ялты.

Медведчук из Марченко в Ялте, скриншот "Труха"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом, где жила пророссийская нардеп Анна Герман под Киевом. На территории имения есть собственный пруд и бассейн.