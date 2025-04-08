Впервые сидели на яйцах вдвоем. Аисты Грицик и Одарка защищают потомство от апрельского снега (фото)

Сейчас в гнездышке четыре яйца

Апрельский снег в Украине досаждает не только людям — известная пара аистов Грицик и Одарка из села Леляки Пирятинской общины Полтавской области трогательно спасают свои яйца от непогоды. Ночью снежило, и они вместе прикрывали потомство собственными телами.

Об этом рассказали на Facebook-странице Национального природного парка "Пирятинский", ведущему круглосуточную онлайн-трансляцию из гнезда пары. Этой ночью впервые с начала нового гнездового сезона Грицик и Одарка сидели рядом в гнезде: с 01:32 до 02:38, а затем с 04:27 до 06:17. Птицы сидели очень плотно, когда утром аисты поднялись, были видны места под ними, не покрытые снегом.

"А еще сидели почти неподвижно, особенно Одарка, ведь под ней кладка из четырех яиц. Тем самым аисты максимально сохраняли тепло и энергию, но вместе с тем обеспокоили зрителей, которые в чате начали писать, что Одарка замерзла", — рассказали в природном парке.

Там добавили, что вечером станет известно, сколько всего яиц будут насиживать в этом году Грицик и Одарка. В прошлом году их было пять. Сейчас в гнездышке уже четыре яйца, вечером Одарка может снести еще одно. Если этого не произойдет, в этом году аисты будут ждать четверых птенцов.

Как видно на онлайн-трансляции, которая ведется из гнезда аистов, сейчас снега в гнездышке не осталось. Однако кое-где на земле он лежит. К тому же дует довольно сильный ветер. На гнезде один из родителей – у аистов яйца высиживают поочередно самка и самец. Период высиживания длится 30-32 дня.

Как рассказывал "Телеграф", в этом году постоянный партнер Одарки — Грицько не вернулся домой. Одарка ждала его, однако ее смог завоевать молодой настойчивый аист, которого назвали Грициком. Теперь они ждут потомства.