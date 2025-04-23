МИД Украины вызвал посла Китая на серьезный разговор

Украина надеется, что Китай воздержится от помощи россиянам

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая для обсуждения вопросов, связанных с участием граждан страны в войне на стороне россиян. Также обсуждались вопросы участия китайских компаний в поддержке российской экономики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД. Отмечается, что посол КНР Ма Шенкунь встретился с замглавы МИД Евгением Перебийнисом.

"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис подчеркнул, что факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР", — сказано в сообщении.

Украинские спецслужбы передали китайской стороне все необходимые доказательства, а МИД призвал Пекин принять меры по прекращению поддержки России в войне против Украины. Там выразили надежду, что азиатская страна воздержится от дальнейших шагов, которые могут помешать двусторонним отношениям.

Как сообщалось ранее, украинские военные недавно взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области. Президент Зеленский добавил, что всего в рядах оккупационной армии воюют не менее 155 китайцев.

Западные СМИ утверждают, что Китай отправлял офицеров в Россию для изучения опыта современной войны. Reuters, ссылаясь на бывшего чиновника американской разведки, сообщает, что эти офицеры с разрешения руководства Пекина посещали передовую. Относительно 155 китайцев источники издания называют их "обычными наемниками".