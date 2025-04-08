Єрмак знову відмовився від "мілітарі" і з’явився на публіці в костюмі (фото)

Глава ОПУ з’явився на публіці у костюмі

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак знову відмовився від стилю "мілітарі" на користь класичного костюма. За час повномасштабного вторгнення Росії він це робив лише пару разів.

На це звернуло увагу видання "Новини Live". Зазначається, що Єрмака у костюмі помітили під час зустрічі президента Володимира Зеленського із прем’єром Бельгії Бартом де Вевером.

При цьому публічно голова ОП у костюмі з’являвся лише під час візиту Зеленського до США, а потім ще раз під час зустрічі делегацій Києва та Вашингтона у Саудівській Аравії.

Те, що Єрмак одяг костюм, можна помітити й на знімку, оприлюдненому пресслужбою ОПУ.

Як відомо, де Вевер здійснює першу іноземну поїздку з моменту призначення на посаду прем’єра Бельгії. В Україні він анонсував виділення оборонного пакета допомоги на 1 мільярд доларів. Зокрема до нього увійдуть два літаки F-16, ще два будуть передані наступного року.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше наводив головні заяви Зеленського та де Вевера після зустрічі у вівторок, 8 квітня. Сторони обговорили не лише допомогу Україні, а й питання безпеки всієї Європи.