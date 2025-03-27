Стало известно, скольким украинцам уже заблокировали счета из-за неуплаты штрафа ТЦК

Существует ограничение во времени как для назначения, так и для взыскания штрафа за нарушение военного учета и правил мобилизации

В Украине более 25 тысячам военнообязанных заблокировали счета за неуплату штрафа за нарушение правил мобилизации. Для осуществления блокировки банковского счета необходимо соответствующее определение суда.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина". Как для назначения, так и для взыскания штрафа ТЦК существует ограничение во времени.

"За нарушение мобилизации заблокированы счета 26 тысяч человек", – ответили на запрос издания в пресс-службе Министерства юстиции. Блокировка счета возможна только после решения суда, которое затем передают исполнительной службе.

Есть ли ограничения в сроках

Согласно Кодексу Украины об Административных правонарушениях, государственный орган имеет всего три месяца, чтобы выполнить постановление об административном взыскании, рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и Партнеры" Даниил Гончаренко.

"То есть, если было совершено админнарушение, связанное с правилами военного учета, а затем наложено постановление о штрафе, то у ТЦК и СП действительно есть три месяца на то, чтобы реализовать это постановление", — пояснил он.

Что касается сроков от даты совершения правонарушения, то для статей о нарушении правил учета и мобилизации они особенные. Админвзыскания могут быть наложены в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

"Здесь это работает так: если человек нарушил правила военного учета, и это было обнаружено, то у ТЦК есть три месяца на определение постановления о штрафе. Но это касается только админответственности. Данные сроки никоим образом не касаются розыска, не снимают с лица обязанности обновить данные, пройти ВВК и т.д. В то время как административная ответственность может быть погашена, розыск человеку никто не снимет, он останется", – уточнил Гончаренко.

Ранее за уклонение от мобилизации судили мужчину в Черниговской области. Обвиняемый не явился в ТЦК в определенное время, хотя получил повестку. Когда представитель ТЦК приехал за ним, он спрятался в кустах.