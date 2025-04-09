Апрельская "зима" двинулась на юг: какие регионы засыпает снегом 9 апреля (видео)

Зима неожиданно вернулась в южные области страны

Весеннее утро 9 апреля принесло в ряд городов на юге Украины снежную погоду. Такие зимние "сюрпризы" в этом месяце пока не закончились, поскольку синоптики обещают, что они будут длиться еще несколько дней.

Соответствующими видео утром стали делиться пользователи сети. Они рассказывают, что снег прошел в Запорожье, Николаеве, Кривом Роге, а также Херсоне.

На некоторых кадрах видно, что снег накрыл цветущие деревья. От такой непогоды и низких температур их почки могут погибнуть.

В запорожье из снега, который накрыл город утром, даже успели слепить снеговика.

Жители Херсона засняли погодную аномалию ранним утром. Снег падал большими хлопьями и оставался на земле.

В Кривом Роге этот день также начался со снежной погоды.

Что говорят синоптики

На сайте "Укргидрометцентра" указано, что 10 апреля в ряде областей снова ожидаются осадки в виде мокрого снега. В этот день он накроет все области, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также Крыма. В них на протяжении дня будет идти дождь.

11 апреля мокрый снег вновь пройдет практически по всей стране. Только в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской областях пройдет дождь.

12 апреля мокрый снег ожидается только в Одесской области. В остальных областях в течение дня будет идти дождь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровенской области в апреле выпал снег. Местные жители даже успели слепить снеговика.