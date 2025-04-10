На пам’ятник пішли коштовності дружини: як виглядає могила українського "тата Карло" Гринька

Гринько став першим українським актором, який отримав звання народного артиста УРСР

Український актор Микола Гринько, як і Микола Яковченко, були зірками радянського кінематографа. Багатьом глядачам він запам’ятався за роль Тати Карло у фільмі "Пригоди Буратіно" та професора Громова у кінострічці "Пригоди Електроніка". Але актора давно немає в живих, хоча пам’ять про нього продовжує жити у серцях шанувальників.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила радянського "тата Карло" Миколи Гринька і що сталося з ним. Сьогодні, 10 квітня, виповнюється 36 років із дня смерті українського актора.

Микола Гринько — що відомо про радянського актора

Актор Микола Гринько народився 22 травня 1920 року у Херсоні у сім’ї акторів, тому не дивно, що він пов’язав своє життя з кінематографом. Але реалізувати себе у цій сфері він зміг лише після служби в армії, оскільки розпочалася Велика Вітчизняна війна і Гринько пішов на фронт стрільцем-радистом на бомбардувальниках дальньої дії, а потім був механіком електроспецобладнання рухомою авіаремонтною майстернею та комсоргом полку.

Актор Микола Гринько у молодості

Після служби у 1946 році Микола став помічником режисера та ведучим актором Запорізького драматичного театру ім. н. Щорса. За театру Гринько закінчив театральну студію. З 1951 року він почав зніматися в кіно, і за п’ять років став актором Київської кіностудії художніх фільмів А.А. П. Довженка.

Микола Гринько у фільмі "Сталкер"

Микола Гринько зіграв у понад 150 фільмах

У 1973 році Микола Гринько став першим українським актором, який отримав звання народного артиста УРСР. На його рахунку понад 150 кінострічок. Найпопулярнішими ролями Миколи Гринька стали Тато Карло ("Пригоди Буратіно"), Професор ("Сталкер"), батько Кріса ("Соляріс") та професор Громов ("Пригоди Електроніка").

Микола Гринько у ролі тата Карло

Як виглядає могила Миколи Гринька і від чого помер актор

Український актор Микола Гринько помер 10 квітня 1989 року. Життя актора забрала лейкемія, коли йому було 68 років. Помер Микола на лікарняному ліжку, коли біля нього сиділа кохана дружина Айше. Вони обидва задрімали, і актор тихо, не мучившись, пішов у інший світ.

Микола Гринько помер від лейкемії

Поховали радянського "тата Карло" на 47а ділянці на Байковому цвинтарі. Щоб встановити йому гідний пам'ятник, вдова витратила всі свої заощадження і навіть продала коштовності. Айше залишила лише подарунок від свого батька та обручку, яку на весілля їй подарував Микола Гринько.

Як виглядає могила українського актора Миколи Гринька

На могилі зірки радянського кіно встановлено його скульптуру на повний зріст. Фактура Миколи Гринька — висока, трохи сутула і худа, але з виразним добрим обличчям. Його погляд опущений вниз, а в одній руці у нього була бронзова тростина, яку, як виявилося, відпилили вандали.

Могила українського "тата Карло" Миколи Гринька

"Телеграф" писав раніше , як виглядає могила Проні з легендарної комедії "За двома зайцями". Актриса Маргарита Криніцина з 1959 року постійно жила у Києві.