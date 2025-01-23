В Украине разрешили выбирать оператора для доставки водительских удостоверений и номеров: как было и как стало

Теперь водительские удостоверения, техпаспорта и номерные знаки можно получать через любого оператора почтовой связи.

Правительство Украины разрешило выбирать почтового оператора, услугами которого можно будет воспользоваться для доставки водительских удостоверений. Также правительство усовершенствовало процедуры для снятия транспортных средств с учета.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета". Отмечается, что Кабинет министров Украины 22 января внес изменения в постановление КМУ от 08.05.1993 №340 и постановление КМУ от 07.09.1998 №1388.

Теперь водительские удостоверения, техпаспорта и номерные знаки можно получать через любого оператора почтовой связи, который будет удобен для клиента. Раньше получить все это можно было только через государственную "Укрпочту". Впрочем, еще полгода у нее будет сохраняться монополия – до момента вступления в силу новых правил.

Кроме того, правительство разрешило в упрощенном порядке снимать с учета автомобили, владельцы которых временно не пользуются транспортом в Украине. Отмечается, что, прежде всего, это позволит заключать договоры страхования авто на более короткие сроки — от 15 дней до пяти месяцев. В общем, это облегчит процедуры для людей, которые пользуются транспортом сезонно или временно не используют его в целом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как вернуть водительские права, если их забрали за пьяное вождение. В некоторых случаях нужно будет снова учиться в автошколе.

Также отметим, что новые правила регистрации авто в Германии для беженцев из Украины вступили в силу уже с 1 октября 2024 года. Лица, проживающие в стране более 1 года, должны получить немецкие номера и оплатить таможенную пошлину.