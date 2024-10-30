Нужен ли мужчине военный билет для регистрации авто

Это касается и получения водительского удостоверения

В Украине новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, несколько изменил порядок и правила военного учета. Однако, не повлиял на работу сервисных центров Министерства внутренних дел.

По информации Главного сервисного центра МВД, порядок предоставления услуг в центрах остается неизменным, а водители могут и дальше обменивать водительские права или регистрировать свои транспортные средства без военного билета.

То есть мужчинам призывного возраста не нужно предъявлять военно-учетный документ для получения услуг в сервисных центрах . Оформление автомобильных документов возможно без дополнительных требований, связанных с мобилизацией.

Документы, необходимые для обмена водительского удостоверения:

паспорт или ID-карта с местом регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

имеющееся удостоверение водителя.

Для перерегистрации авто и оформления купли-продажи требуются следующие документы:

паспорт или ID-карта;

ИНН;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Также ГСЦ МВД отмечает, что записаться в сервисный центр возможна как онлайн, так и через терминалы в учреждениях. К тому же, услуги по купле-продаже авто доступны в приложении "Дия", а обмен водительского удостоверения — в "Кабинете водителя" и в "Дия".

Напоминаем, что есть изменения, о которых украинец должен сам сообщить в ТЦК и СП, в частности, если они произошли в:

семейном положении;

месте жительства (пребывания);

номерах связи;

адреса электронных почт;

образовании;

месте работы;

должности;

состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

В случае невыполнения мужчиной таких требований, военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если ТЦК и СП могут узнать персональные данные призывника, военнообязанного или резервиста с помощью электронного взаимодействия с другими информационными системами и реестрами, то их нельзя будет привлечь к ответственности, отмечают юристы.

Ранее "Телеграф" писал, нужен ли мужчине военный билет для регистрации брака. В консульских учреждениях за рубежом может потребоваться обновление военно-учетных данных.