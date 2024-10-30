Нужен ли мужчине военный билет для регистрации авто
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Это касается и получения водительского удостоверения
В Украине новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, несколько изменил порядок и правила военного учета. Однако, не повлиял на работу сервисных центров Министерства внутренних дел.
По информации Главного сервисного центра МВД, порядок предоставления услуг в центрах остается неизменным, а водители могут и дальше обменивать водительские права или регистрировать свои транспортные средства без военного билета.
То есть мужчинам призывного возраста не нужно предъявлять военно-учетный документ для получения услуг в сервисных центрах. Оформление автомобильных документов возможно без дополнительных требований, связанных с мобилизацией.
Документы, необходимые для обмена водительского удостоверения:
- паспорт или ID-карта с местом регистрации;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- имеющееся удостоверение водителя.
Для перерегистрации авто и оформления купли-продажи требуются следующие документы:
- паспорт или ID-карта;
- ИНН;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Также ГСЦ МВД отмечает, что записаться в сервисный центр возможна как онлайн, так и через терминалы в учреждениях. К тому же, услуги по купле-продаже авто доступны в приложении "Дия", а обмен водительского удостоверения — в "Кабинете водителя" и в "Дия".
Напоминаем, что есть изменения, о которых украинец должен сам сообщить в ТЦК и СП, в частности, если они произошли в:
- семейном положении;
- месте жительства (пребывания);
- номерах связи;
- адреса электронных почт;
- образовании;
- месте работы;
- должности;
- состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).
В случае невыполнения мужчиной таких требований, военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Если ТЦК и СП могут узнать персональные данные призывника, военнообязанного или резервиста с помощью электронного взаимодействия с другими информационными системами и реестрами, то их нельзя будет привлечь к ответственности, отмечают юристы.
Ранее "Телеграф" писал, нужен ли мужчине военный билет для регистрации брака. В консульских учреждениях за рубежом может потребоваться обновление военно-учетных данных.