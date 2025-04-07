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Пенсионерам-жаворонкам предлагают хорошую работу с немалой оплатой: что надо делать

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Пенсионеры в Украине могут заработать Новость обновлена 07 апреля 2025, 08:49
Пенсионеры в Украине могут заработать. Фото Коллаж "Телеграф"

Утром работаешь, а весь день свободен

Пенсии в Украине невысокие, поэтому украинцы ищут дополнительную возможность заработка. Так, в Черкассах появилась возможность заработать дополнительные деньги.

Ищут уборщиков-пенсионеров в популярную сеть пекарни. Соответствующее объявление появилось на сайте с поиска работы.

Работодатель пишет, что отсутствие опыта – это не проблема. Преимуществом будет ответственность, аккуратность и желание работать на долговременной основе.

Сейчас есть две вакансии в разных заведениях Киева.

Пекарня на локации: ул. Шевченко, 145 (Drive)

Условия работы:

  • График: занятость 3-3,5 часа в день, уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается).
  • Оплата: 300 грн/день.
  • Объем работы: уборка 250 кв. м. (первый и второй этажи).

Пекарня на локации: ул. Героев Днепра, 61/2 (таможня)

Условия работы:

  • График: занятость 1,5-2 часа в день, уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается).
  • Оплата: 210 грн/день.
  • Объем работы: уборка 170 кв. м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как студентам зарабатывать от 12 000 грн, не выходя из дома.

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#Черкассы #Робота #Вакансии