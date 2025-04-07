Пенсионерам-жаворонкам предлагают хорошую работу с немалой оплатой: что надо делать
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Утром работаешь, а весь день свободен
Пенсии в Украине невысокие, поэтому украинцы ищут дополнительную возможность заработка. Так, в Черкассах появилась возможность заработать дополнительные деньги.
Ищут уборщиков-пенсионеров в популярную сеть пекарни. Соответствующее объявление появилось на сайте с поиска работы.
Работодатель пишет, что отсутствие опыта – это не проблема. Преимуществом будет ответственность, аккуратность и желание работать на долговременной основе.
Сейчас есть две вакансии в разных заведениях Киева.
Пекарня на локации: ул. Шевченко, 145 (Drive)
Условия работы:
- График: занятость 3-3,5 часа в день, уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается).
- Оплата: 300 грн/день.
- Объем работы: уборка 250 кв. м. (первый и второй этажи).
Пекарня на локации: ул. Героев Днепра, 61/2 (таможня)
Условия работы:
- График: занятость 1,5-2 часа в день, уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается).
- Оплата: 210 грн/день.
- Объем работы: уборка 170 кв. м.
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