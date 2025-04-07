Пенсионерам-жаворонкам предлагают хорошую работу с немалой оплатой: что надо делать

Утром работаешь, а весь день свободен

Пенсии в Украине невысокие, поэтому украинцы ищут дополнительную возможность заработка. Так, в Черкассах появилась возможность заработать дополнительные деньги.

Ищут уборщиков-пенсионеров в популярную сеть пекарни. Соответствующее объявление появилось на сайте с поиска работы.

Работодатель пишет, что отсутствие опыта – это не проблема. Преимуществом будет ответственность, аккуратность и желание работать на долговременной основе.

Сейчас есть две вакансии в разных заведениях Киева.

Пекарня на локации: ул. Шевченко, 145 (Drive)

Условия работы:

График: занятость 3-3,5 часа в день , уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается).

занятость , уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается). Оплата: 300 грн/день.

300 грн/день. Объем работы: уборка 250 кв. м. (первый и второй этажи).

Пекарня на локации: ул. Героев Днепра, 61/2 (таможня)

Условия работы:

График: занятость 1,5-2 часа в день , уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается).

занятость , уборку необходимо завершить до 9:00 (график согласовывается). Оплата: 210 грн/день.

210 грн/день. Объем работы: уборка 170 кв. м.

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