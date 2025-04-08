Перемирие возможно в ближайшее время: нардеп заявил, что в войне с Россией может наступить передышка (видео)

Путин продолжает активно готовиться к дальнейшим боевым действиям

Полноценное перемирие между Россией и Украиной может наступить уже в мае. Однако вряд ли оно будет означать конец войны.

С таким прогнозом выступил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, он не исключает возможность перемирия в мае, как прогнозируют некоторые.

"Этот вопрос важен для наших партнеров, в частности для Соединенных Штатов Америки. Президент США, пришедший к власти, акцентирует внимание на необходимости остановить войну, и это понятно Путину", — отметил нардеп.

Однако, как подчеркнул Костенко, хотя перемирие может быть объявлено, Путин продолжает активно готовиться к дальнейшим боевым действиям.

"Он создает новые части, продвигается вперед, чтобы занять более выгодные тактические рубежи. Это нельзя назвать наступлением, но активные боевые действия не прекращаются", — отметил он.

Кроме того возможность перемирия зависит и от Украины — пойдем мы на него или нет.

"Однако, будет ли это долгосрочное перемирие и будет ли оно означать конец войны — у меня большие сомнения", — добавил народный депутат.

К слову, стоит отметить, что крупнейший инвестбанк Goldman Sachs в настоящее время оценивает вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в около 70%.

До выборов в США в ноябре 2024 года инвесторы оценивали ее в 50%. С тех пор прогноз вырос на 20 процентных пунктов, о чем свидетельствует ценообразование облигаций, отмечают аналитики. Тем не менее это ниже пикового значения в 76%, зафиксированного в феврале.

Напомним, ранее мы писали о том, что стала известна позиция Путина по поводу перемирия в Украине.