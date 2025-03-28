Единственный в Украине вид земляных зайцев оказался на грани исчезновения: как выглядит животное (фото)

Этот редкий вид, занесенный в Красную книгу, обитает только на нижнеднепровских аренах

Обыкновенный емуранчик или земляной заяц – небольшой грызун, который встречается в Украине. Этот вид занесен в Красную книгу Украины, поэтому важно знать о нем больше.

У емуранчика небольшие размеры: длина тела достигает 12 см, а хвост чуть длиннее тела. Отличается от других грызунов трехпалой лапой. Окрас верха тела варьируется от буровато-серого до охристо-бурого, а брюхо – белый.

Где живет емуранчик

В Украине обыкновенного емуранчика можно встретить во влажных и засушливых степях на востоке страны, в частности, на аренах нижнего Днепра (Херсонская область, часть Николаевской области на Кинбурнском полуострове). Этот вид является единственным представителем своего рода в Европе, и его европейская популяция сохранилась только на нижнеднепровских аренах.

Поведение и питание

Обыкновенный емуранчик является оседлым зимоспящим видом. Активна преимущественно в сумерках и ночью. Питается в основном злаками и другими растениями и насекомыми. Переходит к спящему режиму с первыми заморозками и пробуждается в конце марта — начале апреля.

Размножение

Размножение происходит один раз в год. Сначала спариваются взрослые самки, позже — самки, родившиеся в прошлом году. Появление малышей приходится на начало июня, когда самка рождает 3-6 малышей. В возрасте одного месяца они переходят к самостоятельной жизни, а в двухмесячном возрасте достигают размеров взрослых животных.

Вид находится под угрозой из-за потери среды обитания вследствие облесения и распашки территорий, а также из-за чрезмерного выпаса и использования пестицидов. Обыкновенный емуранчик охраняется в Черноморском биосферном заповеднике и других природоохранных территориях Украины. Важно сохранить ее природную среду, чтобы этот вид не исчез из украинской фауны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине исчезает ночной грызун с "очками". Это ночные животные, которые спят днем в гнездах на деревьях, а ночью выходят на поиски пищи.