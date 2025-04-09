Можно стать миллионером: где купить билеты "Лото-Забава" и как у нее играть (видео)

Некоторые украинцы стали миллионерами, благодаря этой игре

"Лото-Забава" для многих украинцев уже стала своеобразной традицией. Каждое воскресенье люди сидят прикованные к телевизору в ожидании результатов и испытывают свою удачу. Тем удивительнее, что некоторые даже не знают о лотерее, которая уже долгое время делает своих участников миллионерами.

"Телеграф" рассказывает новичкам о том, что такое "Лото-Забава", как в неё играть и где купить билеты.

Что такое "Лото-Забава"

Украинская лотерея, принадлежащая оператору государственных лотерей "М.С.Л.", который является правопреемником советского госпредприятия "Спортлото", имеет лицензию Министерства финансов Украины. Розыгрыши проходят еженедельно (по воскресеньям). Участие можно принять, купив билет, который стоит 20 гривен и выглядит так:

В лотерее существует сразу несколько игр. В них можно принимать участие одновременно и неограниченное количество раз (количество шансов равняется количеству купленных билетов).

Где купить билеты

Билеты на будущий тираж (сейчас продается 1327) можно купить онлайн или же в точках продаж, лотомаркетах.

Карта точек продаж и лотомаркетов по всей стране:https://msl.kiev.ua/uk/buy

Купить билет онлайн: для того, чтобы купить онлайн билет в лотерее "Лото-Забава" вы должны быть зарегистрированы и авторизованы на сайте. Зарегистрироваться на сайте вы можете по ссылке. Кроме того, на вашем игровом балансе должны быть средства для покупки. Пополнить свой игровой баланс вы можете удобным вам способом в вашем Личном Кабинете.

Важно:

минимальная сумма депозита — 200 гривен.

купить билет могут только лица, достигшие 18 лет.

Как играть

В билете "Лото-Забава" есть три игровых поля, каждое из которых может стать выигрышным. Каждое игровое поле состоит из 25 ячеек, в которых размещено 23 числа из числового ряда от 1 до 75, и две льготные ячейки с подковами, заменяющими любое выигрышное число. Во время игры с лототрона выпадают шарики с числами. Зачеркивайте эти числа во всех игровых полях.

Выигрыш:

Также на нем есть дополнительная игра с выигрышем 300 тысяч, которая выглядит так:

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Киевщины выиграл в лотерею миллион и не давал о себе знать.