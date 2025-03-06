Небесный щит. Как Европа может защитить небо над Украиной, если Patriot не будет

Эксглава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис говорит, что реализация "Небесного щита" стала бы важной частью усиления Европы

Воздушная тревога в Украине может появляться все реже, ведь страны Европы могут закрыть небо над некоторыми регионами и перехватывать российские ракеты, летящие в направлении украинских городов. В рамках этого есть возможность привлечения около 120 истребителей.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на план, который разработали военные эксперты. Согласно обнародованной информации, будут пытаться избежать эскалации отношений с Россией.

Европейский "Небесный щит" может стать зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых дронов и ракет на города и объекты инфраструктуры. Это может стать частью "перемирия в небе", которое предлагал украинский президент.

"Он будет охватывать три рабочие украинские АЭС, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны — и, согласно недавно опубликованной статье, может "достичь большего военного, политического и социально-экономического влияния", чем 10 тысяч европейских сухопутных войск", — говорится в статье.

Сторонниками такого плана являются бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, экс-генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Такую идею поддерживает и экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по словам которого, реализация "Небесного щита" стала бы важной частью усиления Европы, которая бы гарантировала безопасность Украины. Проект разрабатывали бывшие планировщики Королевских военно-воздушных сил, которые работали с украинской армией.

"Беспокойство в западных политических кругах вызывает риск того, что истребители стран-членов НАТО могут оказаться непосредственно в конфликте с Россией, что может привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет с обеих сторон будет атакован или сбит", — отмечают журналисты.

Сторонники считают, что риск для пилотов "Небесного щита" является низким, поскольку еще с начала 2022 года Россия не решается летать за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана говорят, что фактическое разграничение с российскими самолетами будет составлять более 200 километров.

Ранее "Телеграф" писал, что дальнейшая помощь Украине от США находится на рассмотрении. Пауза в снабжении связана с пересмотром финансирования для Украины.