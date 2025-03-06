Укр

Небесный щит. Как Европа может защитить небо над Украиной, если Patriot не будет

Автор
Марина Ищенко
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Воздушные атаки могут прекратиться Новость обновлена 06 марта 2025, 14:35
Воздушные атаки могут прекратиться. Фото Коллаж "Телеграф"

Эксглава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис говорит, что реализация "Небесного щита" стала бы важной частью усиления Европы

Воздушная тревога в Украине может появляться все реже, ведь страны Европы могут закрыть небо над некоторыми регионами и перехватывать российские ракеты, летящие в направлении украинских городов. В рамках этого есть возможность привлечения около 120 истребителей.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на план, который разработали военные эксперты. Согласно обнародованной информации, будут пытаться избежать эскалации отношений с Россией.

Европейский "Небесный щит" может стать зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых дронов и ракет на города и объекты инфраструктуры. Это может стать частью "перемирия в небе", которое предлагал украинский президент.

"Он будет охватывать три рабочие украинские АЭС, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны — и, согласно недавно опубликованной статье, может "достичь большего военного, политического и социально-экономического влияния", чем 10 тысяч европейских сухопутных войск", — говорится в статье.

Сторонниками такого плана являются бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, экс-генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Такую идею поддерживает и экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по словам которого, реализация "Небесного щита" стала бы важной частью усиления Европы, которая бы гарантировала безопасность Украины. Проект разрабатывали бывшие планировщики Королевских военно-воздушных сил, которые работали с украинской армией.

"Беспокойство в западных политических кругах вызывает риск того, что истребители стран-членов НАТО могут оказаться непосредственно в конфликте с Россией, что может привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет с обеих сторон будет атакован или сбит", — отмечают журналисты.

Сторонники считают, что риск для пилотов "Небесного щита" является низким, поскольку еще с начала 2022 года Россия не решается летать за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана говорят, что фактическое разграничение с российскими самолетами будет составлять более 200 километров.

Ранее "Телеграф" писал, что дальнейшая помощь Украине от США находится на рассмотрении. Пауза в снабжении связана с пересмотром финансирования для Украины.

Теги:
#Украина #ПВО #Взрывы #Небо #Воздушные атаки