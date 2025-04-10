В Германии заключили коалиционное соглашение между главными партиями: что там сказано об Украине

В коалиционном соглашении двух главных партий Германии много внимания уделяется Украине

Победители парламентских выборов в Германии, христианские демократы (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца 9 апреля заключили коалиционное соглашение по вопросу формированию будущего правительства. Текст соглашения уже опубликован в немецких СМИ, в документе много места отведено позиции Германии в отношении Украины и планам следующего правительства по поддержке борьбы украинского государства против российских оккупантов.

Что сказано об Украине в коалиционном соглашении:

Украина, как сильная, демократическая и суверенная страна, самостоятельно определяющая свое будущее, имеет центральное значение для безопасности Германии и Европы в целом;

Новое правительство Германии планирует усилить предоставление Украине военной, гуманитарной и политической помощи. Украина продолжит получать военную, дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь от Берлина по принципу "столько, сколько это потребуется".

Германия вместе с другими государствами будет работать над тем, чтобы обеспечить в Украине справедливый, настоящий и продолжительный мир.

Германия обеспечит, чтобы в переговорном процессе Украина выступала с позиции силы и на равных условиях с российским режимом.

Германия примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

Берлин также рассмотрит вопрос использования замороженных суверенных активов России для предоставления Украине большего количества финансовой и военной помощи.

Германия, несмотря на позицию США и некоторых других государств, поддерживает перспективу вступления Украины в НАТО, поскольку это отвечает интересам Берлина.

Также Германия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, поскольку отвечает интересам как Германии, так и Украины.

Правительство поддерживает создание специального трибунала для расследования российских военных преступлений и наказания как виновных в совершении таких преступлений, так и агрессии против Украины в целом.

Отметим, что 9 апреля предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд заявлений на пресс-конференции в Берлине, на которой СДПГ и консервативный блок ХДС/ХСС представили соглашение о коалиции. В своих словах лидер партии ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз") направил "послание" президенту США Дональду Трампу.

Как сообщалось ранее, недавно Мерц сообщил, что Германия при руководстве ХДС будет стремиться достичь независимости Европы от США в экономическом и оборонном планах. Также Мерц после вступления в должность канцлера хочет выделить Украине военную помощь в размере 3 миллиарда евро. Эти средства были заблокированы его предшественником, канцлером Шольцом.