В Бахмуте исчез легендарный танк, на фоне которого позировал Пригожин (фото)
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Памятник исчез, вероятно, в конце 2024 года
В оккупированном Россией Бахмуте Донецкой области исчез танк Т-34, который был памятником воинам-танкистам.
Об этом сообщает "Вільне радіо". Кадры с постаментом, где раньше стоял танк, опубликовали российские оккупанты во время поездки по улицам разрушенного города.
Этот монумент был открыт в 1971 году в честь 400-летия Бахмута. На постаменте стоял танк Т-34, а на табличке была надпись, посвященная танкистам 23-го танкового корпуса, который освобождал город от войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.
На фотографиях ниже запечатлен памятник до российского вторжения в Украину.
А вот так памятник выглядел уже после оккупации города российской армией. Под постаментом лежала кувалда.
Россияне в соцсетях цинично прокомментировали наличие кувалды под памятником. Одни отрицали, что монумент разрушали мародеры из армии РФ, другие, напротив, гордились этим и намекали, что кувалда — это "инструмент" ЧВК "Вагнер", с помощью которого расправляются с "предателями".
По этим памятником фотографировались глава "Вагнеров" Евгений Пригожин и его головорезы. На фото видно, что россияне сбросили с монумента украинский флаг.
На месте флага Украины оккупанты водружали флаг ЧВК "Вагнер".
Как сообщал "Телеграф" ранее, ИИ показал, как будут выглядеть Соледар, Бахмут и Мариуполь после войны.