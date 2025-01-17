В Бахмуте исчез легендарный танк, на фоне которого позировал Пригожин (фото)

Памятник исчез, вероятно, в конце 2024 года

В оккупированном Россией Бахмуте Донецкой области исчез танк Т-34, который был памятником воинам-танкистам.

Об этом сообщает "Вільне радіо". Кадры с постаментом, где раньше стоял танк, опубликовали российские оккупанты во время поездки по улицам разрушенного города.

Пустой постамент на месте памятника воинам-танкистам в Бахмуте. Скриншот видео из оккупационных источников

Этот монумент был открыт в 1971 году в честь 400-летия Бахмута. На постаменте стоял танк Т-34, а на табличке была надпись, посвященная танкистам 23-го танкового корпуса, который освобождал город от войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.

На фотографиях ниже запечатлен памятник до российского вторжения в Украину.

А вот так памятник выглядел уже после оккупации города российской армией. Под постаментом лежала кувалда.

Россияне в соцсетях цинично прокомментировали наличие кувалды под памятником. Одни отрицали, что монумент разрушали мародеры из армии РФ, другие, напротив, гордились этим и намекали, что кувалда — это "инструмент" ЧВК "Вагнер", с помощью которого расправляются с "предателями".

По этим памятником фотографировались глава "Вагнеров" Евгений Пригожин и его головорезы. На фото видно, что россияне сбросили с монумента украинский флаг.

На месте флага Украины оккупанты водружали флаг ЧВК "Вагнер".

Как сообщал "Телеграф" ранее, ИИ показал, как будут выглядеть Соледар, Бахмут и Мариуполь после войны.