В оккупации больше 1,5 года: как выглядит захваченный Россией Бахмут (фото)
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Оккупанты не спешат восстанавливать захваченный город
Город Бахмут Донецкой области, в котором до войны жили 72 310 человек, россияне разрушили полностью. Сейчас он находится под оккупацией.
Захватчики называют населенный пункт Артемовском, но не спешат его отстраивать. В сети появились кадры, показывающие как Бахмут выглядит сейчас с высоты птичьего полета.
На фото видны дома без окон и крыш, некоторые строения разрушены полностью. На снимках можно заметить груды бетона, которые до российских обстрелов были стенами домов.
Также в объектив попали разбитые парк развлечений и церкви.
Напомним, в 2022-2023 годах Бахмут стал центром масштабного столкновения украинских и российских войск. Сражение за этот населенный пункт остается самым длительным в российско-украинской войне.
К началу 2023 года город, по словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, был разрушен более чем на 60 %, а к маю — практически полностью.
"Во время российского наступления в целях захвата Бахмута интенсивные бои и не выборочный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены", — заявила британская разведка.
В конце мая 2023 года Бахмут захватили российские войска, бои в окрестностях города продолжились.
Ранее мы сообщали, что в оккупированном Россией Бахмуте исчез танк Т-34, который был памятником воинам-танкистам. На его фоне позировал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.