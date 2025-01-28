В оккупации больше 1,5 года: как выглядит захваченный Россией Бахмут (фото)

Оккупанты не спешат восстанавливать захваченный город

Город Бахмут Донецкой области, в котором до войны жили 72 310 человек, россияне разрушили полностью. Сейчас он находится под оккупацией.

Захватчики называют населенный пункт Артемовском, но не спешат его отстраивать. В сети появились кадры, показывающие как Бахмут выглядит сейчас с высоты птичьего полета.

На фото видны дома без окон и крыш, некоторые строения разрушены полностью. На снимках можно заметить груды бетона, которые до российских обстрелов были стенами домов.

Также в объектив попали разбитые парк развлечений и церкви.

Напомним, в 2022-2023 годах Бахмут стал центром масштабного столкновения украинских и российских войск. Сражение за этот населенный пункт остается самым длительным в российско-украинской войне.

К началу 2023 года город, по словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, был разрушен более чем на 60 %, а к маю — практически полностью.

"Во время российского наступления в целях захвата Бахмута интенсивные бои и не выборочный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены", — заявила британская разведка.

В конце мая 2023 года Бахмут захватили российские войска, бои в окрестностях города продолжились.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Россией Бахмуте исчез танк Т-34, который был памятником воинам-танкистам. На его фоне позировал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.