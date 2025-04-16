Крысу, похожую на собаку, продают в Украине: посмотрите, как она выглядит (фото)

Эти уникальные милые зверьки стали совсем недавно популярны

Крысу с особенным окрасом продают в Одессе. Декоративного любимца отдают всего за 99 гривен. Более того, цена является договорной. Главное для продавца — отдать животное в хорошие руки.

Соответсвующее объявление появилось на OLX. По словам продавца, все крыски очень ласковы, любят играть и ничем не пахнут.

Стоит отметить, что автор объявления отдает сразу несколько крысят. Однако одним из самых интересных является крыса с особенным окрасом. Он буквально похож на окрас собак породы хаски.

"Можете приехать и лично выбрать себе малыша или он выберет вас)

Есть в наличии:

Черная девочка

Альбинос девочка

Хаски мальчик", — рассказывает продавец.

Для справки: декоративная крыса хаски отличается от других крыс своим особенным окрасом, очень схожим с породистой собакой хаски. Самая главная особенность такой породы крыс это выцветание окраса, которое происходит на протяжении всей жизни грызуна. Эти уникальные милые зверьки стали совсем недавно популярны среди домашних животноводов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве продают эксклюзивную кошку с окраской "голубое золото".