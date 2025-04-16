Эта квартира выглядит по-советски, а стоит копейки: посмотрите, что недорого сдают в Одессе (фото)

Квартира сдается напрямую от собственника и без комиссии

Некоторые украинцы ищет бюджетный вариант жилья без лишних расходов — именно для них появилось новое предложение аренды "однушки" в Крыжановке, что в Одесской области. Квартира нуждается в ремонте и имеет старую мебель, однако цена за нее соответствующая.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. На улице Заболотного сдается однокомнатная квартира всего за 4 000 грн в месяц.

Место расположения многоэтажки

Жилье расположено в классическом "чешском" 9-этажном доме на 4 этаже, с общей площадью 36 квадратных метров и кухней на 9 "квадратов".

Квартира в удовлетворительном, но нелучшем состоянии – ремонт здесь давно не обновляли. Стены покрыты старыми обоями, на полу – плитка и паркет с заметными следами износа. Мебель — не новая, простая, местами с потертостями и царапинами, но функциональная. Диван и шкаф выглядят использованными, интерьер не современный.

Несмотря на это, в квартире есть все необходимое для проживания: холодильник, плита, электрочайник, стиральная машина. Владельцы разрешили проживать с маленькими домашними любимцами – котом или собачкой до 10 кг. Также все коммуникации подключены: вода, газ, электричество, канализация – все централизованное.

Как отметил автор объявления, школа, садик, больница, аптека, парк, супермаркет, остановки транспорта, почта и ТРЦ расположены рядом с домом.

Квартира сдается напрямую от собственника, без комиссии, но с обязательным внесением залога. Это хороший вариант для тех, кто готов сэкономить на комфорте ради низкой арендной платы.

Ранее Телеграф сообщал, что в самом центре Львова за космическую сумму предлагают двухкомнатную квартиру в доме царской эпохи. Впрочем, жилье нуждается в капитальном ремонте, ведь находится в аварийном состоянии.