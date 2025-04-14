Запорожье атаковал FPV-дрон? Можно ли обезопасить от них город

FPV-дроны — это те вызовы, с которыми Украина будет сталкиваться все больше во время войны и даже после

Российские военные могли впервые атаковать Запорожье FPV-дронами. Защита города от них возможна, даже сейчас, но она должна быть комплексной с применением и тактических и стратегических решений.

Об этом "Телеграфу" сказал украинский авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Анатолий Храпчинский. По его словам, это те вызовы, с которыми мы будем сталкиваться все больше. И не только во время войны, но и после.

"Пока не раскрывают статистику применения FPV дронов в тыловых городах, но она есть", — говорит Храпчинский.

Чтобы обезопаситься от этих дронов, необходимо строить эшелонированную систему противодействия с РЭР.

"Что касается врага, то он ищет дешевые средства, поэтому будет и дальше пытаться увеличить радиус действия и возможности относительно полезной нагрузки. С нашей стороны нужно строить эшелонированную систему противодействия со средствами РЭР (радиоэлектронная разведка, — Ред.), звуковой визуальной и классической (РЛС) детекции", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что уже сейчас некоторые из этих элементов нужно планировать с учетом будущих послевоенных угроз.

"То есть защита возможна, даже сейчас, но она должна быть комплексной с применением и тактических и стратегических решений", — поясняет собеседник издания.

Атака FPV-дронами по Запорожью

Утром 14 апреля пресс-служба ГСЧС Запорожской области сообщила о том, что в результате обстрелов FPV-дронами произошло два пожара в Запорожье и поселке Степногорск. Других деталей относительно атаки на Запорожье не разглашалось. Однако впоследствии спасатели убрали упоминание о FPV-дроне. При этом в сети уже стали обсуждать эту информацию, пишет РБК-Украина.

Информация об атаке FPV-дронами. Скриншот РБК-Украина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине впервые публично показали дрон, сбивающий российские "шахеды". Он уже активно используется для противодействия вражеским беспилотникам, есть и первые результаты.