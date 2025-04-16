В Украине разработали ракету-дрон "Барс": в чем ее особенность (инфографика)

Есть возможность серийного производства

В Украине появилась ракета-дрон "Барс" с дальностью до 800 км. Она напоминает ракету "Пекло" и может массово изготавливаться на территории государства.

Об этом пишет издание BBC Украина. Издание отмечает, что о "Барсе" публично впервые упомянул министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время мероприятия 11 апреля, посвященного достижениям отечественного оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, в течение 2024 года Украина смогла вывести на новый уровень ракетное производство — только за год оно выросло в 8 раз по сравнению с 2023. Кроме уже известных разработок "Пекло", "Паляница" и "Рута", Сметанин впервые упомянул о ракете "Барс", однако подробностей он не называл.

Как удалось узнать журналистам из источников, "Барс" — это продукт частного оборонного бизнеса, а не государственных предприятий. Она относится к гибридному классу — так называемых "ракет-дронов". Фактически это летательный аппарат, похожий на беспилотник с компактным турбореактивным двигателем и боевой частью массой до 100 кг. Такие ракеты имеют значительную дальность до 800 км и могут запускаться с земли или с самолетов. При этом они остаются сложной целью для враждебных ПВО.

Характеристики ракеты "Барс". Фото — "Телеграф"

По конструктивным параметрам "Барс" ближе всего к украинской ракете "Пекло". Среди преимуществ "Барса" — возможность его серийного производства в Украине. Это позволит ВСУ наносить удары по тыловым объектам РФ.

В целом ракетная программа Украины значительно ускорилась с 2023 года. Президент Владимир Зеленский еще в августе приказал увеличить финансирование отрасли, а уже ко дню Независимости 2024 года анонсировал первое боевое применение ракеты "Паляница", дальностью до 600 км — она запускается с наземной платформы.

Другими перспективными разработками стали ракета "Пекло" (технические характеристики: дальность до 700 км, скорость 700 км/ч) и "Рута" (технические характеристики: дальность до 300 км, скорость до 800 км/ч), они сейчас находятся в производстве.

Отдельный вектор оборонного комплекса — украинская баллистика. После длительного простоя была восстановлена программа "Сапсан", которая трансформировалась в экспортную версию "Гром-2". В 2024 году президент Зеленский объявил об успешном испытании баллистической ракеты, хотя название ее до сих пор не разглашено. Известно лишь, что она серийно производится и уже применяется в боевых условиях.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина способна стать одним из ведущих военных государств Европы. Об этом свидетельствует не только рост ее оборонного производства, но и уникальный боевой опыт, полученный за три года полномасштабной войны.