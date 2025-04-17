Прикован к инвалидной коляске уже 16 лет: где сейчас легендарный диктор Сафонов и что о нем известно

Сафонов сорок лет проработал на телевидении

Легендарному украинскому диктору Александру Сафонову уже 81 год и он, как и телеведущий Анатолий Борсюк, давно не появляется в медийном пространстве. Его жизнь кардинально изменилась в 2009 году, когда Александр пережил неудачную операцию.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится легенда украинского телевиденья Александр Сафонов и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Александр Сафонов — что о нем известно

Украинский диктор Александр Сафонов родился в 1943 году в городе Погребище Винницкой области. С 1966 по 1972 год мужчина учился на режиссерском факультете Ленинградского государственного института культуры.

Александр Сафонов в молодости

После обучения Александр работал в театральной студии при Киевском украинском драматическом театре им. И. Франко и Львовском театре им. М. Заньковецкой.

В 1967 году Сафонов стал работать диктором на львовской студии телевидения, а с 1978 года — диктором Государственной телерадиовещательной компании Украины. У него был отличительный тембр голоса и утонченный стиль. Около 40 лет Александр сообщал с экранов главные события в стране, а также был ведущим многих концертов.

Александр Сафонов 40 лет работал на телевиденье

Коллеги отмечали, что Сафонов жил профессией, и несмотря на большое количество поклонниц, диктор так и не обзавелся семьей. А вскоре вовсе пропал с телеэкранов, но как позже оказалось, он был вынужден это сделать из-за случившейся трагедии.

Александр Сафонов жил своей профессией

В 2009 году Александр Сафонов попал в "Феофанию" на плановую операцию, но ее провели неудачно, в результате произошло большое кровоизлияние. Диктор месяц провел в коме, а затем его парализовало. И почти 16 лет Александр прикован к инвалидной коляске.

Александр Сафонов оказался парализован, Фото: 1+1

Сафонов поначалу находился в киевской квартире, в доме без лифта, и до 2017 года к нему приезжала его дальняя родственница Татьяна Ситнюк. Об этом в интервью OBOZ.UA за 2023 год рассказал его коллега Николай Канишевский. Женщина приезжала в Киев из Черкасс, а на выходных уезжала домой, но в 2019 году мужа Татьяны также парализовало и она больше не могла приезжать, чтобы ухаживать за Сафоновым.

Александр Сафонов с 2009 года прикован к инвалидной коляске

Тогда диктор попросил, чтобы Татьяна забрала его к себе. В сопровождении врачей Александра Сафонова перевезли в Черкасскую область, согласно последней информации, мужчина живет в семейном доме Татьяны и ее супруга в Уманском районе.

Как выглядит Александр Сафонов

На публике Александр Сафонов в последний раз появлялся в 2017 году, когда в его поддержку организовали благотворительный концерт во дворце "Украина". Тогда легендарному диктору собирали средства на реабилитацию.

Александр Сафонов в 2017 году на концерте, Фото: Факты

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