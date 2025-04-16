Выступает с россиянами и не планирует возвращаться в Украину: где сейчас и чем занимается Иван Дорн

Артист не появлялся в Украине с начала полномасштабной войны

Иван Дорн – украинский певец, осудивший войну России против Украины. Однако исполнитель периодически попадает в скандалы, потому что выступает за границей с россиянами и записывает треки на русском. Также артист заявил, что во время войны не планирует возвращаться в Украину.

Дорн прославился как участник дуэта "Пара нормальных" с Анной Добрыдневой. Впоследствии начал сольную карьеру. Самыми известными треками исполнителя стали "Стыцамэн", "Синими, Жёлтыми, Красными", "Бигуди". Становился неоднократным номинантом премии YUNA и судьей певческих шоу "Голос країни" и "X-Фактор". "Телеграф" напомнит, что говорил Дорн об агрессии России на Донбассе, как изменилась его позиция, и где сейчас.

Где сейчас Иван Дорн и чем занимается

Несмотря на начало войны на Донбассе, Иван продолжал выступать в России и участвовать в различных мероприятиях. В частности, вместе с харьковским певцом SunSay выступал в программе "Вечерний Ургант" на Первом российском канале.

В 2017 году исполнитель в интервью российскому журналисту Юрию Дудю заявил, что считает украинцев и россиян "братьями" и, что между ними "нет ничего, кроме дружбы". В то время как войну, начатую Россией на Донбассе, назвал "ссорой между старшим и младшим братом" и сказал, что "скоро все помирятся". За это получил возмущение украинцев, ведь Россия уже вела активные боевые действия на Донбассе.

Дорн давал интервью Дудю, скриншот с видео

После начала полномасштабного вторжения россиян Дорн осудил страну-агрессора. Он также утвердил, что принимает участие в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины. В то же время артист извинился за интервью Дудю и назвал себя "неидеальным украинцем".

"Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете. Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это. Также извиняюсь за то, что я сделал это лишь 5 лет после. Знайте, что я с Украиной, я являюсь украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился", — делился исполнитель.

Дорн извинился за интервью Дудю

Артист также высказывался, что по его мнению, существуют "адекватные россияне", однако их меньшинство: "Я считаю, что адекватные россияне есть. К сожалению, их не большинство. Таких граждан РФ, возможно, бывших, есть много, они помогают. Я ни в коем случае не оправдываю сейчас Россию, потому что большинство находится под занавесом пропаганды. Чтобы быть "хорошим россиянином", нужно как минимум остановить войну или делать в эту сторону какие-то телодвижения".

В 2023 году исполнитель представил трек Te la passe вместе с французским рэпером Essoh. Также он планировал выпустить пластинку, где один из ремиксов создал российский диджей Филипп Горбачев. Артист утвердил, что не знал об авторе ремикса и перенес выпуск пластинки.

Иван Дорн и Essoh — Te la passe

В 2024 году Иван выступил в балийском клубе KLAPA Beach Club, который принадлежит россиянину Николаю Нечунаеву. Там часто выступают исполнители, не осуждающие или поддерживающие войну против Украины: Баста, Morgenshtern, Нурлан Сабуров.

В 2025 году Дорн снова выступил на одной сцене с россиянами в Берлине. В частности, с Чулпан Хаматовой, Варварой Шмыковой, Никитой Кукушкиным, Гошей Кудренко и Никитой Еленевым. Артист завершил выступление со словами "Нехай ми переможемо".

Дорн выступил с россиянами в Берлине

Сейчас Иван вместе с супругой и детьми проживает в Париже. Это он рассказал в интервью российскому журналисту Сергею Штолю. Дорн отмечал, что столица Франции — не его город, поэтому сейчас он размышляет, где хотел бы жить. В настоящее время исполнитель не может приобрести себе жилье, потому что у него еще нет достаточно средств.

Штоль благодарил Дорну за то, что тот не "радикализировался", как другие украинцы. На что артист ответил, что не застал "тот ужас", имея в виду начало полномасштабной войны России против Украины. В противном случае – не знает, как бы себя вел.

Дорн живет в Париже с семьей, фото с его инстаграм-страницы

"Я очень счастлив, что мне посчастливилось не застать тот ужас, потому что не знаю, как бы я вел себя. У подавляющего числа моих сограждан страх и вот эти все эмоции повлекли за собой последствия. Они не могут вести себя так миролюбиво, с пониманием и поиском более хороших людей. У них радикальная позиция, я их понимаю отлично. И при этом мне очень повезло, что я не застал все это", — сказал певец.

Дорн сказал, что ему удалось не застать войну, фото с его инстаграм-страницы

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