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Предлагал пенсионерке продать собаку и был против языкового закона: где сейчас нардеп Евгений Брагар

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас Евгений Брагар, депутат от "Слуги народа"
Где сейчас Евгений Брагар, депутат от "Слуги народа". Фото Коллаж "Телеграфа"

Нардеп попадал в громкие скандалы

Евгений Брагар — народный депутат от "Слуги народа", попавший в Верховную Раду в 25 лет. Он отметился тем, что советовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, а также вызвал полицию на волонтеров. В последнее время о нардепе ничего не слышно.

"Телеграф" расскажет о деятельности одиозного политика, где он сейчас и чем занимается.

Что известно о Евгении Брагаре

Брагар родился в 1994 году в Киеве. Учился на историческом факультете Киевского университета имени Шевченко. Изучал левые движения в современной истории, в частности, во Франции и Алжире. Основал и начал преподавать польский в учебном проекте "Лингвист". Стажировался в парламентском комитете по иностранным делам.

Евгений Брагар деятельность
Евгений Брагар стажировался в комитете по иностранным делам, фото "Слуги народа"

В 2019 году Брагар попал в Верховную Раду от "Слуги народа" под номером 76. В парламенте отметился отдельными скандальными заявлениями:

  • был против финансирования украинского кинематографа патриотического направления;
  • не признавал Россию врагом, только путинский режим;
  • подавал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, которая требовала от водителя автобуса "Луцк-Киев" выключить сериал на русском. Брагар считал такие действия "неприемлемыми, дискриминирующими".
  • Отрицательно относился к Закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного";
  • не голосовал за запрет Московской церкви
Брагар нардеп скандалы
Брагар был против Закона о языке, фото с его фейсбук-страницы

В 2019 году в эфире пророссийского "112 канала" пенсионерка из Кировоградщины спросила, как ей прожить, когда пенсия покрывает только оплату коммуналки. На что Брагар посоветовал женщине продать собаку: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".

Брагар советовал пенсионерке продать собаку

В 2020 году украинофоб Анатолий Шарий распространил скриншот банковского перевода, где видно, что Брагар перечислил ему 1000 гривен. Также он добавил комментарий к платежу: "Не все в "Слуге народа" такие, как вы думаете".

Где сейчас Евгений Брагар

В 2023 году Брагара назначили временным исполняющим обязанности председателя Комитета ВР по свободе слова вместо Нестора Шуфрича. Теперь его возглавляет Ярослав Юрчишин, а Брагар — заместитель.

Евгений Брагар где сейчас
Брагар стал заместителем председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова, скриншот с сайта

На своей странице в Facebook нардеп поздравляет украинцев с государственными и религиозными праздниками, комментирует события в стране и распространяет новости о своей работе. К тому же Брагар ведет свой YouTube-канал, однако делает это на русском языке. Там он анализирует общественно-политические проблемы и высказывает свое мнение о войне России против Украины.

Евгений Брагар чем сейчас занимается
Брагар ведет свой Youtube-канал, скриншот с видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тимчука. Ему было 46 лет.

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#Деятельность #Евгений Брагарь