Предлагал пенсионерке продать собаку и был против языкового закона: где сейчас нардеп Евгений Брагар
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Нардеп попадал в громкие скандалы
Евгений Брагар — народный депутат от "Слуги народа", попавший в Верховную Раду в 25 лет. Он отметился тем, что советовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, а также вызвал полицию на волонтеров. В последнее время о нардепе ничего не слышно.
"Телеграф" расскажет о деятельности одиозного политика, где он сейчас и чем занимается.
Что известно о Евгении Брагаре
Брагар родился в 1994 году в Киеве. Учился на историческом факультете Киевского университета имени Шевченко. Изучал левые движения в современной истории, в частности, во Франции и Алжире. Основал и начал преподавать польский в учебном проекте "Лингвист". Стажировался в парламентском комитете по иностранным делам.
В 2019 году Брагар попал в Верховную Раду от "Слуги народа" под номером 76. В парламенте отметился отдельными скандальными заявлениями:
- был против финансирования украинского кинематографа патриотического направления;
- не признавал Россию врагом, только путинский режим;
- подавал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, которая требовала от водителя автобуса "Луцк-Киев" выключить сериал на русском. Брагар считал такие действия "неприемлемыми, дискриминирующими".
- Отрицательно относился к Закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного";
- не голосовал за запрет Московской церкви
В 2019 году в эфире пророссийского "112 канала" пенсионерка из Кировоградщины спросила, как ей прожить, когда пенсия покрывает только оплату коммуналки. На что Брагар посоветовал женщине продать собаку: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".
В 2020 году украинофоб Анатолий Шарий распространил скриншот банковского перевода, где видно, что Брагар перечислил ему 1000 гривен. Также он добавил комментарий к платежу: "Не все в "Слуге народа" такие, как вы думаете".
Где сейчас Евгений Брагар
В 2023 году Брагара назначили временным исполняющим обязанности председателя Комитета ВР по свободе слова вместо Нестора Шуфрича. Теперь его возглавляет Ярослав Юрчишин, а Брагар — заместитель.
На своей странице в Facebook нардеп поздравляет украинцев с государственными и религиозными праздниками, комментирует события в стране и распространяет новости о своей работе. К тому же Брагар ведет свой YouTube-канал, однако делает это на русском языке. Там он анализирует общественно-политические проблемы и высказывает свое мнение о войне России против Украины.
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