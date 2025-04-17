Где в Украине будет самая теплая Пасха, а где без зонтика никуда: прогноз синоптиков

Досадный южный ветер наконец утихнет

Празднование Пасхи будет проходить в теплую и преимущественно солнечную погоду. В большинстве регионов температура будет достигать комфортных +20… +24 градусов.

Южный ветер, беспокоивший украинцев в последнее время, значительно ослабеет до воскресного утра. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По прогнозам, воскресный день 20 апреля порадует украинцев не только теплом, но и сухой погодой почти по всей территории страны. Дожди в этот день возможны только в западных областях Украины, но и там осадки будут незначительными. Досадный южный ветер, который беспокоил украинцев в последние дни, наконец утихнет.

Стоит отметить, что в канун праздника, в субботу 19 апреля, западные области ощутят небольшое понижение температуры – до +16…+19 градусов. Остальные территории Украины будут наслаждаться теплом на уровне +20…+24 градусов.

Жителям столицы также повезет с погодой. В Киеве на пасхальные выходные будет тепло и сухо. Температура воздуха как в субботу, так и в воскресенье будет держаться на отметке +20…+23 градуса, говорит Наталья Диденко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой сюрприз подготовила погода в 5 крупнейших городах. Мы рассказывали, что ждет украинцев на Пасху.