Прогремели взрывы: в Киеве и ряде областей объявили тревогу, что известно

Всех просят быть в безопасных местах

Утром 13 апреля в Киеве, а также ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Это связано с угрозой применения врагом баллистического вооружения из Курска.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Воздушных силах Украины. Сразу после этого было сообщено, что в сторону Сумской области зафиксирована скоростная цель.

Уже спустя пару минут, по информации "Новини.Live" в Сумах прогремел взрыв. Информация об этом устанавливается. Известно, что над городом поднимается дым.

Не пропустите: В Сумах 13 апреля во время ракетного удара пострадал ребенок и есть много погибших.

На момент публикации материала карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Всех граждан, в чьих областях была объявлена воздушная тревога, просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 12 апреля и в ночь на 13 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами и КАБАми. В некоторых городах слышали звуки взрывов.

Тем временем в мониторинговых Telegram-каналах появилась информация о том, что взрывы якобы были слышны этой ночью в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, сообщается, что взрывы якобы слышали в Каневе Черкасской области.