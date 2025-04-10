Киев атаковали российские беспилотники: были слышны взрывы, есть падение обломков

Возможна повторная угроза по беспилотникам

Российские оккупанты вечером 9 апреля атаковали беспилотниками Киев. По данным мониторинга, от 7 до 10 БПЛА пыталось атаковать столицу, угрозы были уничтожены противовоздушной обороной, но есть падение обломков в нескольких районах города в результате ущерба.

О последствиях атаки сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, было повреждено нежилое здание и разрушено частное домовладение.

"Предварительно в результате падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе… В Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание. Предварительно заблокирован человек. На место следуют спасатели", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в одном из районов возник пожар в результате падения обломков. Спасатели уже направляются на место.

"В Голосеевском районе обломки БпЛА упали на территорию складских помещений. Есть возгорания. Экстренные службы направляются на место. Медики вызовов не получали", — написал он.

По данным мониторинговых каналов, один беспилотник все еще находится в районе Борисполя, один БПЛА зафиксирован в Киевской области, еще три беспилотника находятся на границе Киевской и Житомирской областей. Потому возможна повторная угроза по ударным беспилотникам.

Напомним, россияне вечером 8 апреля в очередной раз избивали ударными беспилотниками по Украине. Под атаку россиян попали Днепр, Харьков и Краматорск, во всех городах в результате ударов пострадали, разрушены и повреждены жилая инфраструктура.

4 апреля Россия ударила баллистической ракетой с кассетным боезарядом по жилому кварталу в Кривом Роге. В результате атаки на детскую площадку погибли 20 человек, среди них 9 детей. Младшему ребенку было всего 3 года. А в ночь на 6 апреля Кремль совершил массированную атаку на Украину. Взрывы звучали в Киеве, Умани, Полтавской области и т.д. В результате удара пострадали офисы украинских телеканалов и медиа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет.