Против Трампа собирается большая коалиция: кого особенно не устраивают его решения

США разрушают систему, которую сами и создали

В Вашингтоне продолжается весеннее собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, на котором ведущие экономисты мира обсуждают последствия торговой политики президента США Дональда Трампа. Встречи проходят в условиях растущего напряжения из-за тарифной войны, возможного замедление глобального роста и риска выхода США из ключевых многосторонних финансовых институтов.

Как отмечает The New York Times, действующая администрация США все более критично относится к деятельности МВФ и Всемирного банка, считая их политику несовместимой с интересами США. По словам бывшего директора МВФ по делам Китая Эсвара Прасадa, нынешняя политика Вашингтона разрушает послевоенную систему глобального управления, которую в свое время сформировали сами Соединенные Штаты.

Официальный Вашингтон уже сократил объемы внешней помощи, а также продолжает пересмотр участия в международных структурах, что создает неопределенность будущего глобального финансового порядка.

По данным МВФ, рост мировой экономики в этом году замедлится до 2,8% по сравнению с 3,3% в 2024 году. В США, наиболее пострадавших от введенных тарифов, прогноз снижен почти на процентный пункт — с 2,7% до 1,8%. Руководитель фонда Кристалина Георгиева указала, что политика таможенного давления со стороны США дестабилизирует торговлю и усложняет прогнозирование для бизнеса. Она подчеркнула: "Торговля как вода: если создавать барьеры, она находит другие пути, но это имеет свою цену".

Всемирный банк также оказался в сложном положении. США остаются его крупнейшим донором, но нынешняя администрация относится к банку с осторожностью из-за его активной климатической и социальной политики. Глава банка Аджай Банга, назначенный администрацией Байдена, пытается удержать баланс — акцентирует внимание на создании рабочих мест и инфраструктурных проектах, избегая громких заявлений об изменении климата. В комментарии перед началом саммита он отметил, что диалог с Белым домом продолжается и носит конструктивный характер, хотя дальнейшие шаги остаются непредсказуемыми.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что обеспокоенность возможного сокращения роли США в НАТО в случае второго президентского срока Дональда Трампа вполне обоснована, особенно в контексте войны России против Украины. Бывший советник Трампа по национальной безопасности в 2018–2019 годах Джон Болтон подробно объяснил, какие именно шаги стремится Дональд Трамп в отношении Альянса.