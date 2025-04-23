Ваши внуки – не "внучки". Запомните эти благозвучные украинские обращения

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

В украинском языке обращение к родным имеет особое значение, ведь через них выражается отношение, любовь и уважение. Раньше мы рассказывали, как называть женщин всех возрастов, а сейчас поделимся тем, как на украинском обращаться к внуку или внуку.

Телеграф делится правильным написанием и примерами в украинском языке. Обращение может быть, как официальное, так и ласковое.

Официальное обращение

До внука : внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене".

: внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене". До внучки: внучко, онучко. Приклади вживання в реченні: "Онучко, розкажи, як твої справи у школі".

Нежное обращение

Украинский язык чрезвычайно богат на уменьшительно-ласкательные формы, которые передают особую теплоту в отношениях:

К внуку:

внученьку

онученьку

внучечку

солоденький

любий внучку

дорогенький

Приклади в реченнях:

"Внученьку мій дорогий, як ти виріс!"

"Онученьку, допоможи бабусі з сумками."

"Солоденький мій, розкажи, що нового ти дізнався сьогодні."

К внучке:

внученько

онученько

внучечко

любонько

солоденька

дорогенька

ластівочко

Приклади в реченнях:

"Внученько моя мила, давай разом почитаємо казку."

"Онученько, бабуся спекла для тебе пиріжки."

"Ластівочко моя, який гарний малюнок ти намалювала!"

Обращение с использованием имени

Обращение можно сочетать с именем внука или внучки, особенно если несколько внуков:

Примеры:

"Тарасику-внучку, допоможи мені, будь ласка."

"Оленко-внученько, які гарні квіти ти намалювала!"

"Петрусю мій дорогенький, розкажи дідусеві про свої успіхи."

"Марічко, сонечко моє, ходи до бабусі."

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