Ваши внуки – не "внучки". Запомните эти благозвучные украинские обращения
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Учите украинский вместе с "Телеграфом"
В украинском языке обращение к родным имеет особое значение, ведь через них выражается отношение, любовь и уважение. Раньше мы рассказывали, как называть женщин всех возрастов, а сейчас поделимся тем, как на украинском обращаться к внуку или внуку.
Телеграф делится правильным написанием и примерами в украинском языке. Обращение может быть, как официальное, так и ласковое.
Официальное обращение
- До внука: внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене".
- До внучки: внучко, онучко. Приклади вживання в реченні: "Онучко, розкажи, як твої справи у школі".
Нежное обращение
Украинский язык чрезвычайно богат на уменьшительно-ласкательные формы, которые передают особую теплоту в отношениях:
К внуку:
- внученьку
- онученьку
- внучечку
- солоденький
- любий внучку
- дорогенький
Приклади в реченнях:
- "Внученьку мій дорогий, як ти виріс!"
- "Онученьку, допоможи бабусі з сумками."
- "Солоденький мій, розкажи, що нового ти дізнався сьогодні."
К внучке:
- внученько
- онученько
- внучечко
- любонько
- солоденька
- дорогенька
- ластівочко
Приклади в реченнях:
- "Внученько моя мила, давай разом почитаємо казку."
- "Онученько, бабуся спекла для тебе пиріжки."
- "Ластівочко моя, який гарний малюнок ти намалювала!"
Обращение с использованием имени
Обращение можно сочетать с именем внука или внучки, особенно если несколько внуков:
Примеры:
- "Тарасику-внучку, допоможи мені, будь ласка."
- "Оленко-внученько, які гарні квіти ти намалювала!"
- "Петрусю мій дорогенький, розкажи дідусеві про свої успіхи."
- "Марічко, сонечко моє, ходи до бабусі."
Ранее "Телеграф" рассказывал о 10 украинских именах, которые Россия выдавала за свои.