Укр

Ваши внуки – не "внучки". Запомните эти благозвучные украинские обращения

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бабушка с внуками Новость обновлена 23 апреля 2025, 14:10
Бабушка с внуками. Фото Коллаж "Телеграф"

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В украинском языке обращение к родным имеет особое значение, ведь через них выражается отношение, любовь и уважение. Раньше мы рассказывали, как называть женщин всех возрастов, а сейчас поделимся тем, как на украинском обращаться к внуку или внуку.

Телеграф делится правильным написанием и примерами в украинском языке. Обращение может быть, как официальное, так и ласковое.

Официальное обращение

  • До внука: внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене".
  • До внучки: внучко, онучко. Приклади вживання в реченні: "Онучко, розкажи, як твої справи у школі".

Нежное обращение

Украинский язык чрезвычайно богат на уменьшительно-ласкательные формы, которые передают особую теплоту в отношениях:

К внуку:

  • внученьку
  • онученьку
  • внучечку
  • солоденький
  • любий внучку
  • дорогенький

Приклади в реченнях:

  • "Внученьку мій дорогий, як ти виріс!"
  • "Онученьку, допоможи бабусі з сумками."
  • "Солоденький мій, розкажи, що нового ти дізнався сьогодні."

К внучке:

  • внученько
  • онученько
  • внучечко
  • любонько
  • солоденька
  • дорогенька
  • ластівочко

Приклади в реченнях:

  • "Внученько моя мила, давай разом почитаємо казку."
  • "Онученько, бабуся спекла для тебе пиріжки."
  • "Ластівочко моя, який гарний малюнок ти намалювала!"

Обращение с использованием имени

Обращение можно сочетать с именем внука или внучки, особенно если несколько внуков:

Примеры:

  • "Тарасику-внучку, допоможи мені, будь ласка."
  • "Оленко-внученько, які гарні квіти ти намалювала!"
  • "Петрусю мій дорогенький, розкажи дідусеві про свої успіхи."
  • "Марічко, сонечко моє, ходи до бабусі."

Ранее "Телеграф" рассказывал о 10 украинских именах, которые Россия выдавала за свои.

Теги:
#Внук #Имена #Українські