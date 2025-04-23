Переговоры в Лондоне сорвались из-за одного важного требования Украины — СМИ

Вашингтон разгневался

Мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, отменены из-за отказа Украины отдать свои территории. В Вашингтоне позиция Киева вызвала гнев.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированного чиновника. Отмечается, что срыв переговоров произошел "на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения уступить территории России".

По словам собеседника издания, у Киева другое видение. Украинская сторона предпочитает "сначала обсуждать полное прекращение огня, а все остальное потом".

Это вызвало столь сильное недовольство в Вашингтоне, что там отказались от участия во встрече в Лондоне государственного секретаря США Марко Рубио и спецпредставителя и близкого союзника президента США Стива Уиткоффа.

Украинская делегация узнала, что Рубио не будет в Лондоне уже по дороге туда. По прибытии в Лондон глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская делегация готова продолжать работать над миром, "несмотря ни на что". В ее состав помимо Ермака входят министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы обсудим пути достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к всеобъемлющему урегулированию и справедливому и длительному миру", — заявил Ермак.

Напомним, как писал "Телеграф", по данным западных СМИ, на встрече в Лондоне должен был обсуждаться мирный план Трампа. Он включал ряд крупных уступок России и никаких гарантий для Украины. В то же время Вашингтон не готов удовлетворить все требования РФ.