Забирает время и генерирует набор слов: клиенты "Киевстара" пожаловались на робота Зоряну

До реального оператора невозможно дозвониться

Клиенты мобильного оператора Киевстар выразили свое недовольство работой ассистента по имени "Зоряна". Пользователи просят ее выключить.

Несколько пользователей поделились своим отрицательным опытом в социальных сетях. Дмитрий Петров пожаловался, что Зоряна якобы не может корректно ответить на вопрос, когда нужно связаться с реальным оператором.

По его словам, она не слушает, что от нее хотят. Он уверяет, что помощник генерирует случайные слова.

"Выключите уже наконец эту нелепую Зоряну! Ну это же полный бред, тратить на нее 10-15 минут времени, когда надо связаться с оператором, она несет какую-то ахинею, вообще не слушает, что ей говорят и дает ответы как генератор случайных слов совершенно не связанный с вопросом", — пишет он.

В ответ представительница Киевстара посоветовала автору комментария несколько раз написать слово "Оператор", если он хочет быстро соединиться.

Другой абонент, Коля Кулиш, раскритиковал Киевстар. Мужчина поставил под сомнение решение компании внедрить ИИ-ассистента Зоряну.

"Я вообще не понимаю, на какую голову вы подключили этого робота. Это наверное, чтобы подчеркнуть уровень дееспособности оператора", — спрашивает мужчина.

В следующем комментарии Дмитрий отметил, что, несмотря на звонки и десятикратные просьбы соединить его с живым оператором, Зоряна продолжала рассказывать о тарифных планах.

Ранее "Телеграф" писал, что lifecell объяснил, почему возникают проблемы со связью.