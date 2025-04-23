Забирає час і генерує набір слів: клієнти "Київстару" поскаржились на робота Зоряну

До реального оператора неможливо додзвонитись

Клієнти мобільного оператора Київстар висловили своє незадоволення роботою асистента на ім'я "Зоряна". Користувачі просять її вимкнути.

Кілька користувачів поділилися своїм негативним досвідом у соціальних мережах. Дмитро Петров поскаржився, що Зоряна нібито не може коректно відповісти на питання, коли треба зв'язатись з реальним оператором.

За його словами вона не слухає, що від неї хочуть. Він запевняє, що асистент генерує випадкові слова.

"Вимкніть вже нарешті цю пришелепкувату Зоряну! Ну це ж повна маячня, витрачати на неї 10-15 хвилин часу, коли треба зв'язатись з оператором, вона несе якусь ахінею, взагалі не слухає, що їй кажуть і дає відповіді як генератор випадкових слів абсолютно не пов'язану із запитанням", — скаржиться користувач.

У відповідь представниця Київстар порадила автору коментаря кілька разів написати слово "Оператор", якщо він хоче швидко з'єднатися.

Інший абонент, Коля Кулиш, розкритикував Київстар. Чоловік поставив під сумнів рішення компанії запровадити ШІ-асистента Зоряну.

"Я взагалі не розумію, на яку голову ви підключили цього робота. Це напевно, щоб підкреслити рівень дієздатності оператора", — питає чоловік.

У наступному коментарі Дмитро зазначив, що, попри дзвінки та десятикратні прохання з'єднати його з живим оператором, Зоряна продовжувала розповідати про тарифні плани.

Раніше "Телеграф" писав, що lifecell пояснив, чому виникають проблеми зі зв'язком.