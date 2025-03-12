Спутниковые фото будут? Maxar возобновляет доступ украинцам к аккаунтам

Компания предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновляет аккаунты украинских пользователей GEGD, которые ранее были приостановлены. Их отключение могло быть связано с запретом правительства США на передачу разведывательных данных.

Уже несколько пользователей сервиса подтвердили эту информацию. Об этом 12 марта пишет "Милитарный".

Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (скоро GEGD) от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством Штатов.

Стоит напомнить, что после того как США остановили поставки Украине военной помощи и передачу разведданных, компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Важно добавить, что Maxar является одним из главных поставщиков коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск. Эти изображения значительно помогают украинским военным.

11 марта 2025 года, по результатам переговоров между делегациями из Украины и Соединенных Штатов Украины отменили паузу в оказании разведанных и военной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Дональда Трампа сделали важное заявление о разведданных для Украины.