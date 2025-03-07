США не полностью остановили передачу разведданных Украине - CNN

США не хотят, чтобы их считали активно помогающими Украине нанести удар по России

Разведданные Украине частично продолжают предоставлять Соединенные Штаты Америки. "Сокращен" был лишь обмен разведывательными данными, которые ВСУ могли бы использовать для наступательных действий против российской армии.

Об этом сообщает CNN. При этом оборонительная информационная помощь для украинских Сил обороны со стороны Америки продолжается.

"США по-прежнему делятся с Украиной разведданными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но "сократили" обмен разведданными, которые украинские силы могли бы использовать для наступательных действий против российских войск", — сообщается в материале CNN.

Таким образом Вашингтон продолжает поставлять Киеву разведданные, которые помогают нашим войскам обороняться и чиновники в США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя.

Однако обмен разведданными, которые могут способствовать нанесению со стороны ВСУ ударов по российской армии был действительно остановлен.

"США не хотят, чтобы их считали активно помогающими Украине нанести удар по России, поэтому поставки военной помощи были приостановлены ранее на этой неделе", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что спутниковый интернет-сервис Starlink продолжает оставаться активным в Украине и его никто не отключал.

Напомним, Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Трамп приказал приостановить военную помощь как прямой ответ на то, что президент США считает "плохим поведением Зеленского". Пауза может быть снята, если глава Украины и его окружение продемонстрируют "готовность к переговорам" по прекращению войны и добросовестную преданность миру.

После этого Трамп запретил предоставлять Украине разведданные. Соединенные Штаты отменили режим обмена разведданными "Rel UKR", запретив британским разведывательным агентствам, включая GCHQ, передавать украинским партнерам любую разведывательную информацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский военный эксперт Фил Ингрем подтвердил: "США будут полностью контролировать распространение своей разведывательной информации, отменив полномочия разведывательных партнеров".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп в гневе из-за атак России против Украины. Он призвал Украину и Россию немедленно сесть за стол переговоров "пока не стало слишком поздно". Трамп также заявил о том, что Америка рассматривает возможность введения масштабного пакета санкций против РФ, которые должны стать рычагом давления на Кремль.