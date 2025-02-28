В Украине создадут целый комплекс по производству оружия: военный рассказал, почему это настоящая победа

Норвежская поддержка и украинские технологии: что известно о новой ракете?

Норвежская оборонная компания Kongsberg, поставляющая противовоздушные системы NASAMS, планирует начать производство ракет для ПВО в Украине.

Об этом сообщил президент компании Эйрик Ли в интервью Euractiv 28 февраля. По его словам, речь идет о массовом производстве сотен ракет.

Kongsberg стремится диверсифицировать цепи поставок, увеличить запасы и сотрудничать с украинскими предприятиями. Компания известна своим участием в производстве уже используемых в Украине систем NASAMS.

В рамках нового проекта планируется создание совместного предприятия и разработка ракет на основе украинских технологий.

Ли отметил, что главной целью является интеграция украинской промышленности в мировую оборонную сферу.

По словам подполковника ВСУ, ведущего Армия ТВ Сергея Мисюры: "Многие СМИ увидели в этом лишь создание нового предприятия, но это гораздо больше! Мы не просто налаживаем производство – речь идет о потенциальном создании и адаптации украинской ракеты. Это означает, что она сможет использоваться не только в NASAMS, но и на европейских самолетах! NASAMS – это конструктор, в который уже интегрировали минимум три ракеты класса "воздух-воздух". А теперь мы можем адаптировать к нему украинскую ракету, а это значит, что она может быть использована для запусков с самолетов. Это огромный прорыв для нашего ВПК!"NASAMS – это зенитный ракетный комплекс средней дальности, совместная разработка Kongsberg и американской Raytheon. Системы NASAMS прибыли в Украину в 2022 году для защиты воздушного пространства."

В мае 2024 года Украина и Норвегия подписали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве. Норвегия выделила €6,4 млрд в поддержку Украины до 2027 года, включая поставки систем NASAMS и обучение специалистов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Украины достаточно запасов оружия для продолжения боевых действий в нынешнем темпе только до середины 2025 года без военной поддержки США.