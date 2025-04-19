Мальчик хочет нюдс, а мужчина – фото пасочки жены. Остроумные мемы о Пасхе

Наш народ очень самоироничный

Пасха наступит через считанные часы и украинцы, как всегда, активно готовятся к празднику. В сети уже появились шутки и мемы по этому поводу.

"Телеграф" собрал самые яркие из них. Поводом для шуток, в том числе стали и многочисленные публикации пасок и крашанок, которыми хвастаются украинские хозяйки.

Стоит отметить, что в Украине перед Пасхой принято делать генеральную уборку. Особенно заботятся хозяйки о мытье окон. В сети шутят и об этом.

На самом деле, Пасха — это праздник, когда верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа после его смерти на кресте. Однако часто его смысл теряется в предпраздничной суматохе или традициях.

Украинцы очень самоироничные и веселые люди. Поэтому по сети ходят и другие остроумные предпасхальные шутки.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы о Чистом Четверге. В социальных сетях появилась целая серия шуток, созданных украинцами.

Также мы рассказывали, что человек в маске коня в Одессе насмешил сеть. Шутят, что он похож на главу МИД России Сергея Лаврова.