О будущем Крыма, переговорах и НАТО: Зеленский четко ответил на интервью Трампа

Украина может вернуть Крым, но не военным путем

В пятницу, 25 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на брифинге перед журналистами, где сделал ряд важных заявлений. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не может отказаться от оккупированных территорий и подчеркнул, что вступление Украины в НАТО зависит не от желаний Кремля.

Он также сказал, что Украина ожидает европейского контингента как часть гарантий безопасности. "Телеграф" собрал основные заявления Зеленского с пресс-конференции.

О возвращении контроля над Крымом

"Я согласен с Трампом, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом. Но у нас есть возможности санкционного, другого экономического и дипломатического давления, чтобы говорить это, обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня. Оно открывает возможности говорить обо всем", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова к диалогу в любом формате с кем-либо и когда-либо: "Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал – это полное, безусловное прекращение огня".

Относительно отказа от территорий

"Наша позиция неизменна — только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории — временно оккупированы, и все принадлежат Украине… Весь мир, или большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые балансируют постоянно в отношениях между нами и Россией — даже они признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что не может отдать кому-то украинскую территорию, потому что это не его собственность. Это собственность украинского народа, который существует сегодня, который будет рождаться поколениями вперед. Вся эта земля принадлежит народу Украины.

Что касается членства в НАТО

"Если есть поддержка от всех членов НАТО – тогда можно переходить к шагу по поводу того, с чем соглашаются партнеры, а с чем не соглашаются", – пояснил президент относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО зависит не от желаний РФ, а, прежде всего, от союзнической позиции партнеров. "И потому, если ее нет, то в настоящее время нам нужны гарантии безопасности. Мы абсолютно открыты, это предложено в этой бумаге — я не знаю, как это сказать, потому что это еще не документ, это предложения и наши ответы на эти предложения", — добавил президент.

Что касается гарантий безопасности

По словам Зеленского, Украина ожидает европейский контингент. В настоящее время идет работа над инфраструктурой гарантий безопасности.

"Я говорил с Трампом, что для нас "backstop" это не обязательно "boots on the ground" в Украине. Я знаю, как не очень положительно на это смотрят США. Поэтому мы говорим о работе разведок, о киберзащите, о системах ПВО Patriot", – уточнил гарант Конституции.

Относительно ответа Трампу

"Были американские предложения или видения. На это в Лондоне группа, состоящая из наших коллег из Европы и США, предложила наше видение на предложения, которые открыли США. Там есть ответы", – сказал он.

По словам Зеленского, предложения касаются гарантий безопасности, в частности, альтернативы членству Украины в НАТО. Сейчас Украина ждет реакции Белого дома.

Напомним, "окончательный" мирный план президента США Дональда Трампа охватывает не только вопросы Крыма и других оккупированных территорий, но и соглашение об ископаемых. Украина и Европа уже подали свои предложения по этому документу.