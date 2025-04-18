Младше его на 20 лет: как выглядит жена экс-министра обороны Резникова и чем занимается

Жена Резникова также медийная личность

Многие жены украинских политиков, например Юлия Разумкова, стараются избегать публичности, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. А вторая половинка экс-министра обороны Алексей Резникова не скрывается в его тени, она стала медийной личностью еще до знакомства с мужем.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Юлия Зорий и чем занимается. Мы узнали, как они познакомились и сколько лет в браке.

Юлия Зорий — как выглядит жена экс-министра Алексея Резникова

Юлия Зорий родилась в 1986 году в семье военного, поэтому детство ее прошло в постоянных переездах. Лишь когда Юлии исполнилось 12, семья обосновалась в Черновцах. С юных лет она проявляла творческие способности — занималась в театральном кружке, принимала участие в конкурсах чтецов и декламаторов, где не раз завоевывала призовые места.

Юлия Зорий

В 2002 году Юлия стала студенткой Черновицкого национального университета им. Ю.Федьковича, выбрав факультет истории, политологии и международных отношений, который окончила в 2007 году. И в этом же университет в 2011 году получила диплом по специальности "Практическая психология".

Как выглядит жена Алексея Резникова

Осенью 2011 года Зорий переехала в Киев и приступила к работе на утренних шоу, поскольку мечтала связать свою жизнь с телевидением. Сначала вела прогноз погоды и тематическую рубрику на ТРК "Украина", а затем утренние эфиры на телеканале "Эра". В 2014 году Юлия стала ведущей программы "Утро в большом городе" на ICTV.

Как Юлия Зорий познакомилась с Алексеем Резниковым

В интервью изданию "Вікна" телеведущая рассказала, что познакомилась с будущим министром обороны в 2017 году на открытии конкурса "Евровидение", которое проходило в Киеве. Знакомство состоялось благодаря ее лучшей подруге — телеведущей Тале Калатай.

"Если бы мне тогда сказали, что это мой будущий муж, я бы очень сильно удивилась. Он ведь казался вообще не моим типажем", — отметила Юлия.

Юлия Зорий и Алексей Резников познакомились в 2017 году

А летом 2020 года пара сыграла свадьбу. Общих детей у них пока нет, но у Алексея Резникова есть взрослая дочь от первого брака. С ней и бывшей супругой Юлия поддерживает хорошее общение и рада, когда к ним в гости приезжают внуки экс-министра обороны.

Юлия и Алексей в браке уже пять лет

Юлия младше Алексея на 20 лет, но по словам ведущей, большая разница в возрасте совсем не чувствуется, поскольку у них с мужем общие интересы и увлечения. Но в их паре не обходилось и без кризисов, которые возникли еще до замужества, помочь разобраться в проблемах им помогал семейный психолог.

Юлия младше мужа на 20 лет

В интервью KP Юлия отмечала, что когда началась полномасштабная война, она сильно переживала за мужа, ведь они общались крайне редко. И когда Алексей Резников подал в отставку в 2023 году, она выдохнула, поскольку видела, что он был уставшим, ведь это тяжелая ноша.

"Я была очень счастлива. Действительно, времени стало больше, он может быть дома не столь хаотично, как раньше. Но особенно это никак не отразилось на нашей жизни", — рассказала Юлия Зорий.

Как выглядит Юлия Зорий

В начале вторжения телеведущая выезжала за границу, но вернулась в Украину в мае 2022 года, о чем сообщила на своей странице в Instagram. Юлия отметила, что вернувшись к мужу, она почувствовала спокойствие и уверенность.

Жена Резникова рассказала, что работала психологом на горячей линии и помогала людям в начале войны, которые не знали, как действовать и куда бежать. Но самыми тяжелыми были звонки людей, которые потеряли своих близких.

Свою психологическую дельность Юлия продолжает развивать и сегодня. Недавно она отвечала на вопросы в новом выпуске "ОнлайнТерапия" — это подкаст, в котором ведущие психологи дают советы, как украинцам справиться со своими чувствами во время войны. Также Юлия продолжает работать на телеканале ICTV.

Юлия Зорий работает на телевиденье

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