Шесть детей, квартира в Москве и миллионы на счетах: как выглядит жена Юрия Бойко и что о ней известно

Супруга Бойко весьма состоятельная женщина

Народный депутат Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, семья которого с начала войны приумножила свое состояние, более 40 лет состоит в браке. Его супруга Вера Бойко родила политику шестерых детей и старается вести закрытый образ жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Юрия Бойко и чем занимается. Мы узнали о женщине несколько интересных фактов.

Вера Бойко — как выглядит жена Юрия Бойко и что о ней известно

С будущей супругой Юрий Бойко познакомился в Московском химико-технологическом институте им. Д. Менделеева, они были однокурсниками и учились на факультете, который готовил специалистов для "оборонки". Как рассказала в одном из интервью Вера Дмитриевна, первый раз они встретились, когда ехали на институтскую вечеринку и с первого взгляда понравились друг другу. Но изначально между ними была дружба, которая только через два года переросла в романтические чувства.

Юрий Бойко познакомился с женой в московском университет

Поженилась пара на пятом курсе, а после окончания института переехала в Луганскую область, где Юрий устроился на работу на завод "Заря". Молодая семья жила в общежитии.

Вскоре Вера Дмитриевна подарила Юрию шестерых детей — троих сыновей: Анатолия, Юрия и Николая, а также троих дочерей: Ярославу, Ульяну и Марию.

Вера Бойко родила шестерых детей

Юрий Бойко начал политическую карьеру и занимал высокие должности. С 2002 по 2005 год он работал главой правления НАК "Нафтогаз Украины", а с 2006 по 2007 год занимал должность министра топлива и энергетики Украины. В правительстве Николая Азарова с 2010 по 2014 годы Юрий Бойко был вице-премьер-министром Украины.

Юрий с женой Верой хранят золото и деньги в российском банке

Также политик был кандидатом на пост президента Украины на выборах 2019 года (по итогам выборов занял 4 место). Жена Вера поддерживала начиная супруга, но редко появлялась с ним на публике, информации в открытом доступе о женщине не так уже много.

Как выглядит жена Юрия Бойко

В декларации народного депутата Юрия Бойко за 2022 год указано, что основным местом работы его жены является Общество с ограниченной ответственностью "Столичная недвижимость". Согласно документу, Вера Бойко хранит золото и миллионы рублей в российском НБ банке, а также активы и большие суммы в разных банках Украины.

Кроме того, как узнали журналисты "Схем", супруга Юрия Бойко является владелицей элитной квартиры в центре Москвы, стоимость которой оценивали в 190 миллионов рублей. Квадратные метры в столице России семья приобрела в 2006 году и по состоянию на 2023 год, эта квартира находилась в собственности Веры Бойко. Об этом свидетельствовала выписка из государственного реестра недвижимости РФ, которую получили журналисты.

Жена Юрия Бойко владеет элитной квартирой в Москве

Более того, как сообщили журналисты hromadske, семья Юрия Бойко с начала войны обзавелась новыми машинами и недвижимостью. У Веры официально автомобиля нет, но есть машина на ООО "Столичная недвижимость", при чем это Lexus GX550 2024 года выпуска.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Разумкова и что о ней известно. Женщина владела ломбардами и редко появлялась с мужем на публике.