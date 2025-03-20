Шесть детей, квартира в Москве и миллионы на счетах: как выглядит жена Юрия Бойко и что о ней известно
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Супруга Бойко весьма состоятельная женщина
Народный депутат Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, семья которого с начала войны приумножила свое состояние, более 40 лет состоит в браке. Его супруга Вера Бойко родила политику шестерых детей и старается вести закрытый образ жизни.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Юрия Бойко и чем занимается. Мы узнали о женщине несколько интересных фактов.
Вера Бойко — как выглядит жена Юрия Бойко и что о ней известно
С будущей супругой Юрий Бойко познакомился в Московском химико-технологическом институте им. Д. Менделеева, они были однокурсниками и учились на факультете, который готовил специалистов для "оборонки". Как рассказала в одном из интервью Вера Дмитриевна, первый раз они встретились, когда ехали на институтскую вечеринку и с первого взгляда понравились друг другу. Но изначально между ними была дружба, которая только через два года переросла в романтические чувства.
Поженилась пара на пятом курсе, а после окончания института переехала в Луганскую область, где Юрий устроился на работу на завод "Заря". Молодая семья жила в общежитии.
Вскоре Вера Дмитриевна подарила Юрию шестерых детей — троих сыновей: Анатолия, Юрия и Николая, а также троих дочерей: Ярославу, Ульяну и Марию.
Юрий Бойко начал политическую карьеру и занимал высокие должности. С 2002 по 2005 год он работал главой правления НАК "Нафтогаз Украины", а с 2006 по 2007 год занимал должность министра топлива и энергетики Украины. В правительстве Николая Азарова с 2010 по 2014 годы Юрий Бойко был вице-премьер-министром Украины.
Также политик был кандидатом на пост президента Украины на выборах 2019 года (по итогам выборов занял 4 место). Жена Вера поддерживала начиная супруга, но редко появлялась с ним на публике, информации в открытом доступе о женщине не так уже много.
В декларации народного депутата Юрия Бойко за 2022 год указано, что основным местом работы его жены является Общество с ограниченной ответственностью "Столичная недвижимость". Согласно документу, Вера Бойко хранит золото и миллионы рублей в российском НБ банке, а также активы и большие суммы в разных банках Украины.
Кроме того, как узнали журналисты "Схем", супруга Юрия Бойко является владелицей элитной квартиры в центре Москвы, стоимость которой оценивали в 190 миллионов рублей. Квадратные метры в столице России семья приобрела в 2006 году и по состоянию на 2023 год, эта квартира находилась в собственности Веры Бойко. Об этом свидетельствовала выписка из государственного реестра недвижимости РФ, которую получили журналисты.
Более того, как сообщили журналисты hromadske, семья Юрия Бойко с начала войны обзавелась новыми машинами и недвижимостью. У Веры официально автомобиля нет, но есть машина на ООО "Столичная недвижимость", при чем это Lexus GX550 2024 года выпуска.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Разумкова и что о ней известно. Женщина владела ломбардами и редко появлялась с мужем на публике.