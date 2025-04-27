Где в Украине пошел снег в конце апреля: помотрите видео погодного чуда

Известная синоптикиня предупреждала об осадках

В Сумах люди встретили конец апреля довольно неожиданно — со снегом. Несмотря на то, что предпоследний месяц весны уже почти завершен, в городе снова выпал снег, и это несомненно стало настоящим сюрпризом для жителей.

Об этом сообщили в местном паблике. На видео в соцсетях попал кадр, как падает снег и в то же время быстро тает.

Согласно прогнозу, в ночь на 27 апреля температура в Сумах опускалась до +5 градусов, а утром — до +3. Днем воздух прогреется до 8 градусов выше нуля, но уже ближе к вечеру температура снова снизится до +5. Ветер будет умеренным, со скоростью 1-4 м/с, а вероятность осадков в течение дня будет оставаться на уровне 24-39%. Вечер для сумчан обещает быть без дождя, с ясным небом.

Скриншот прогноза погоды в Сумах на 27 апреля.

Как можно наблюдать на фото, в течение недели снег людей не "порадует", а ближе к 3 мая в областном центре Сумщины потеплеет.

Синоптикиня Наталья Диденко ранее заметила, что на Проводное воскресенье (27 апреля) в Украине предполагается в основном солнечная, но холодная погода. Лишь на востоке и северо-востоке страны возможны небольшие дожди. "На Сумщине ночью даже возможен мокрый снег", — написала експерт.

Похоже, что в Сумах зима еще не сказала свое последнее слово и снег — только одна из страниц непредсказуемой погоды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после периода теплой и сухой погоды в Украине ожидаются дожди и ливни. Существенное ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют в последние выходные апреля и первые выходные мая.