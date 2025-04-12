Соратник Януковича, пытавшийся бежать за границу, был замечен в элитном ресторане посреди Киева (фото)

Соломенский райсуд Киева в феврале прошлого года отправил экс-нардепа под ночной домашний арест

Владислав Лукьянов, бывший депутат трех созывов от Партии регионов, который в апреле 2014 года выступал под флагами так называемой "ДНР" в Харцызске и поддерживал незаконный референдум, замечен в ресторане в центре Киева. В апреле 2024 года СБУ задержала Лукьянова на попытке бегства из Украины вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области.

Лукьянова в ресторане заметила политическая журналистка Кристина Бердинских, об этом она рассказала на своей Facebook-странице. "Телеграф" узнал, что речь идет о ресторане "Остерия Пантагрюэль" на улице Лысенко, Золотые Ворота.

Журналистка напомнила, чем отметился Лукьянов — у него стандартная биография одиозного "регионала". 16 января 2014 голосовал за "диктаторские законы". Весной 2014 года он поддерживал оккупацию в Харцызске (Донецкая область). В сентябре того же года Лукьянов вместе со своими соратниками по депутатской группе "За мир и стабильность" Таисией Повалий, Евгением Мураевым, Владимиром Олейником и другими "миротворцами" ездил с рабочим визитом в Государственную думу России.

Попав за свою деятельность в поле зрения правоохранителей, Лукьянов исчез из публичного поля. Снова появился в 2020-м, когда прошел в городской совет Бахмута от ОПЗЖ.

В апреле 2024-го экс-нардепа задержала СБУ — он пытался бежать из Украины вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Этот инцидент получил широкую огласку.

"Депутат уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", — говорилось в официальном сообщении.

Позже журналисты издания Watchers выяснили, что Лукьянов был задержан еще в феврале. Соломенский райсуд Киева 27 февраля отправил его под ночной домашний арест без ношения электронного браслета по подозрению в оправдании вооруженной агрессии России.

"Не знаю, что там с расследованием, но непохоже, что Лукьянов в 2025-м испытывает в Киеве какой-то дискомфорт после стольких лет откровенно антиукраинской деятельности. Ходит в дорогие рестораны, все у него ок", — пишет Бердинских.

Что известно о Владиславе Лукьянове

Родился 21 февраля 1964 года в городе Константиновка Донецкой области. Стал депутатом Донецкого областного совета в 1998 году. В 2006 году был избран нардепом от Партии регионов. Второй раз прошел в Раду в 2007 и в 2012 годах.

Лукьянов был одним из публичных спикеров беглого президента Виктора Януковича. После Майдана он вернулся на Донбасс, и весной 2014 года поддерживал боевиков и сепаратистов во время захвата ими органов власти.

В 2022 году, по данным следствия, после захвата части Донецкой области российскими войсками Лукьянов перерегистрировал свою компанию-интернет-провайдера по российскому законодательству. Более того, он предоставил ФСБ доступ к оборудованию, что позволило контролировать интернет-активность местных жителей.

Цены в ресторане "Остерия Пантагрюэль"

Ресторан расположен в историческом центре Киева у Золотых ворот на улице Лысенко. Более чем за 25 лет существования "Пантагрюэль" стал живым памятником современной столицы.

Это ресторан итальянской кухни. В меню – паста, рыбные и мясные блюда, десерты. Цены немалые – например, 250 граммов пасты паппарделле с белыми грибами и сыром пармиджано реджано – 529 гривен. Пана котта с карамелью — 229 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас соратник Януковича Андрей Клюев. Пророссийский экс-нардеп "Партии регионов", практически всю политическую карьеру являвшийся "правой рукой" Януковича, в 2023 году был лишен украинского гражданства.