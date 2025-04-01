По следам Януковича: как попасть на экскурсию в Межигорье и что сейчас там можно посмотреть (видео)

До Межигорья можно добраться на автомобиле или маршрутке

Межигорье — знаменитая бывшая частная резиденция беглого президента Украины Виктора Януковича, которая стала символом коррупционной власти, переродилась в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. В 2024 году его впервые открыли для посетителей в новом формате и с тех пор двери парка открыты ежедневно для посетителей.

"Телеграф" рассказывает о том, что можно посмотреть в Межигорье, как туда добраться и в какую цену этой обойдется.

Справка: в 2023 году Верховная Рада Украины приняла закон, которым Межигорье было национализировано и возвращено в государственную собственность. Теперь из этой резиденции сделали новый объект природно-заповедного фонда. Виктор Янукович занимал Межигорье с 2002 по 2014 год. Именно там экс-президент "поддерживал" страусов,

бегал по пенькам

и чахнул над внушительной коллекцией ретроавтомобилей.

Межигорье сейчас

Где расположено Межигорье

Бывшая резиденция Януковича находится в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Это приблизительно в 25 километрах от столицы.

На машине:

Езжайте по трассе Р02 (Киев – Овруч) в направлении Вышгорода. Далее следуйте указателям до резиденции.

Общественный транспорт:

Из Киева до парка-памятника "Межигорье" можно доехать на маршрутке 355К, которая проезжает через Дедовицу, Карат и Вышгород. Она следует со станции метро Героев Днепра и доезжает до центрального входа парка, это и есть конечная точка маршрута.

Что можно делать в Межигорье

Здесь можно:

Прогуляться по живописным тропам парка и увидеть лебедей, оленей, диких уток

Арендовать самокат или велосипед, чтобы исследовать территорию еще быстрее

Познакомиться с животными: страусами, ослами, эму, муфлонами, бентамками и т.д

Посетить экскурсию в Хонке и узнать уникальные факты, которые точно вас удивят

Справка: Хонка — это бывший роскошный деревянный дом Януковича. Он получил название от финской фирмы Honka, которая является мировым лидером строительства из экологически чистой древесины. Теперь это музей Хонка.

Цены и виды экскурсий:

График работы: парк открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядела тайная дача Януковича под Киевом и что с ней произошло.