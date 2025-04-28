Только под подпись? Когда боевая повестка будет вручена

Боевую повестку могут вручить даже без подписи, если составили акт об отказе от нее

Боевая повестка выдается военнообязанным мужчинам во время действия военного положения и всеобщей мобилизации, если их признали годными к службе. Есть основания, при которых она будет считаться врученной.

Такая повестка выдается в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или в других уполномоченных структурах и предусматривает дальнейшее направление лица в учебный центр. Позже мужчину направляют в боевое подразделение, как пояснили на портале "Юристы.UA".

По словам адвоката Юрия Айвазяна, этот документ будет считаться врученным, если его лично отдали военнообязанному в ТЦК, Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов. Кроме того, на нем должна стоять подпись мужчины, которому она предоставляется.

Однако если на ней нет подписи, то это не означает, что повестка не вручена, добавил адвокат Евгений Лошаков.

"Ключевым является доказательства вручения (акт об отказе в подписании, видеозапись или подтверждение из Укрпочты о получении повестки)", — рассказали в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто должен стать на военный учет в апреле 2025.