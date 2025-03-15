Заместитель главы Нацполиции назвал основные версии убийства Ганула

Вероятного убийцу активиста уже задержали

Демьян Ганул был убит 14 марта в Одессе. На данный момент правоохранители рассматривают три основных версии убийства известного проукраинского активиста.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов в эфире телемарафона. По его словам, следователи не исключают "российский след" в этом деле.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного заказного убийства Демьяна Ганула, а в Нацполиции возбудили уголовное производство по данному факту.

Сейчас следователи рассматривают три основные версии. По словам заместителя главы Нацполиции Украины Андрея Небытова, прежде всего это версия заказного убийства, которое было совершено в связи с профессиональной и общественной деятельностью убитого. Кроме этого он озвучил и еще две версии, которые находятся в "разработке"

"Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью. Кроме этого, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией",— сказал Небытов.

Что известно об убийстве активиста Демьяна Ганула

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что берёт "под личный контроль расследование раскрытия этого преступления".

Блоггеры и активисты отреагировали на дерзкое преступление в Одессе. Каждый из них прокомментировал событие.

Следует добавить, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких

По словам активиста, после последних акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

Подозреваемый в убийстве Ганула был задержан с оружием. Местные паблики пишут, что мужчине 52 года и он житель Кировоградской области, откуда и сам Ганул.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об активисте Демьяне Гануле, которого убили в Одессе.