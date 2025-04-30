Как пенсионерам зарабатывать 25 тысяч в месяц, прогуливаясь по улицам

Гибкий график

Работа для пенсионеров в Украине есть, а значит, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии. Например, во Львове ищут швейцара, а в Киеве предлагают работу распространителя флаеров в почтовые ящики в подъездах.

Какая зарплата

Соответствующее предложение размещено на сайте поиска работы и подбора персонала. Зарплата от 12 000 до 25 000 гривен + бонусы. Опыт не обязателен, главное желание учиться и развиваться.

Условия работы

На работу приглашают коммуникабельного человека из Киева или области, с возможностью раз в неделю посещать офис в Киеве. Компенсация за проезд: 1500 грн. Наличие авто является значительным преимуществом, однако необязательно.

Территория работы:

жилые дома,

частный сектор,

бизнес-центры в г. Киев и область (Вышгород, села Вышгородского района, Бровары, Тарасовка, Хотов, Новоселки, Боярка)

График работы: 8 рабочих часов (график любой, но заканчивать нужно не позже 20:00). Пять дней рабочих, два выходных, которые можно выбирать самостоятельно.

Требования:

Наличие смартфона и Power Bank

Коммуникабельность

Хороший разговорный украинский

Аккуратный внешний вид

Пунктуальность, ответственность

В обязанности сотрудника будет входить распространение рекламных материалов по маршруту (почтовые ящики, наклейки наклеек на доски объявлений) согласно предоставленной инструкции. Также он будет при необходимости консультировать клиентов по инструкции.

Другие обязанности:

раздача рекламных материалов в местах скопления людей

оформление отчетов удаленно

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге предлагают удаленную работу для пенсионеров. Заработать можно до 8 тысяч гривен.