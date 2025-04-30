Как пенсионерам зарабатывать 25 тысяч в месяц, прогуливаясь по улицам
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Гибкий график
Работа для пенсионеров в Украине есть, а значит, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии. Например, во Львове ищут швейцара, а в Киеве предлагают работу распространителя флаеров в почтовые ящики в подъездах.
Какая зарплата
Соответствующее предложение размещено на сайте поиска работы и подбора персонала. Зарплата от 12 000 до 25 000 гривен + бонусы. Опыт не обязателен, главное желание учиться и развиваться.
Условия работы
На работу приглашают коммуникабельного человека из Киева или области, с возможностью раз в неделю посещать офис в Киеве. Компенсация за проезд: 1500 грн. Наличие авто является значительным преимуществом, однако необязательно.
Территория работы:
- жилые дома,
- частный сектор,
- бизнес-центры в г. Киев и область (Вышгород, села Вышгородского района, Бровары, Тарасовка, Хотов, Новоселки, Боярка)
График работы: 8 рабочих часов (график любой, но заканчивать нужно не позже 20:00). Пять дней рабочих, два выходных, которые можно выбирать самостоятельно.
Требования:
- Наличие смартфона и Power Bank
- Коммуникабельность
- Хороший разговорный украинский
- Аккуратный внешний вид
- Пунктуальность, ответственность
В обязанности сотрудника будет входить распространение рекламных материалов по маршруту (почтовые ящики, наклейки наклеек на доски объявлений) согласно предоставленной инструкции. Также он будет при необходимости консультировать клиентов по инструкции.
Другие обязанности:
- раздача рекламных материалов в местах скопления людей
- оформление отчетов удаленно
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге предлагают удаленную работу для пенсионеров. Заработать можно до 8 тысяч гривен.