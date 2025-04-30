Увидеть их сегодня – большая удача: дельфины-белобочки почти исчезли в Черном море (фото)

Эти социальные, быстрые и интеллектуальные создания достигают длины до 2,6 метра, имеют характерную окраску с темной спиной и светлыми боками.

Белобокий дельфин (Delphinus delphis ), известный также как обычный дельфин или белобочка, является одним из самых распространенных и известных видов дельфинов в мире. Это морское млекопитающее принадлежит к семейству дельфиновых и охраняется во многих странах, в том числе занесено в Красную книгу Украины.

Рацион этих животных состоит преимущественно из пелагической рыбы, иногда они питаются моллюсками и ракообразными. В Черном море их любимой пищей стал шпрот и хамса.

Внешний вид

Длина тела белобокого дельфина колеблется от 1,6 до 2,6 метра, а в Черном море обычно не превышает 2,1 метра. Спина у него темного цвета, бока светлее – серые или белые, что и дало название виду. У дельфина острые зубы – от 160 до 220 штук, толщиной 2–3 мм.

Ареал обитания

Этот вид дельфинов распространён в тропических и умеренных широтах океанов по всему миру. Они встречаются в Черном, Азовском, Средиземном морях, Северной Атлантике, а также в Тихом океане у берегов Америки, Африки, Мадагаскара, Омана, Тасмании и Новой Зеландии. Дельфины белобокие предпочитают воды с температурой от 10 до 25 °C и обычно держатся подальше от побережья, предпочитая открытое море.

Поведение и социальная организация

Эти дельфины известны своей скоростью и часто сопровождают корабли. Они образуют крупные социальные группы, которые могут насчитывать более тысячи особей. Летом большие стаи распадаются на меньшие группы, но животные заботятся друг о друге, поддерживая даже раненых членов.

Дельфины-белобочки становятся половозрелыми примерно в 4 года. Беременность длится около 10-11 месяцев, после чего рождается один детеныш длиной 80-90 см. Мать кормит малыша молоком в течение 4–5 месяцев. Продолжительность жизни этих дельфинов достигает 30 лет.

Рождение детенышей – длительный процесс, который может длиться до двух часов. Первой появляется хвостовая часть, позволяющая новорожденному сразу дышать. Мать выносит малыша на поверхность для первого вдоха, а другие дельфины предохраняют их от хищников. Малыши остаются с матерью около трех лет, из которых примерно год питаются молоком.

Угрозы и охрана

Популяция белобоких дельфинов в целом считается стабильной, и они имеют статус "малейшего риска" по Красному списку МСОП. Однако в отдельных регионах, в том числа и Черном море, их численность снижается.

Основные угрозы для белобоких дельфинов:

охота;

запутывание в рыболовных сетях;

травмы от корабельных винтов;

уменьшение кормовой базы из-за чрезмерного лова рыбы;

загрязнение морской воды, что ослабляет иммунитет животных.

В Украине этот вид занесен в Красную книгу, а также охраняется международными конвенциями, в частности, Боннской, Бернской, Вашингтонской (CITES) и директивами ЕС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дельфины в Черном море страдают из-за войны. Да, афалина обычная оказалась на грани исчезновения в Украине.