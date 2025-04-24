Самая большая стрекоза Украины оказалась под угрозой исчезновения: как она выглядит (фото)

Дозорщик-император — самая большая бабка Украины с яркой окраской и размахом крыльев до 51 мм.

Дозорный-император ( Anax imperator Leach, 1815) — это одна из самых больших и красивых стрекоз в фауне Украины и Европы в целом. Этот вид относится к семейству коромысел и является редким. Он также занесен в Красную книгу Украины, что подчеркивает его важность для сохранения биоразнообразия.

Популяция дозорщика-императора в Украине немногочисленна, встречаются единичные особи.

Описание вида

Дозорщик-император — самая большая бабка Украины, длина тела достигает 83–85 мм, а размах крыльев — 45–51 мм. Самцы отличаются яркой голубой окраской брюшка с черной полосой на вентральной стороне, а грудь у них зеленая. Самки имеют зеленую окраску брюшка и груди. Благодаря своим размерам и ярким цветам дозоршик-император легко узнаваем среди других стрекоз.

Распространение и среда обитания

Ареал дозорщика-императора охватывает значительную часть Европы, Северной и Центральной Африки, Западной и Южной Азии, включая Украину, где он распространен по всей территории. В Украине бабка населяла опушки, лесные поляны, прибрежные зоны рек, озер и прудов. Она предпочитает водоемы с медленным течением, где самцы охраняют свои территории, активно защищая их от конкурентов.

Биологические особенности

Дозорщик-император — хищник, питающийся мелкими летающими насекомыми, в частности кровососами. Лет имаго длится с июня по сентябрь. Самки откладывают яйца в ткани водяных растений, где развиваются личинки.

Личинки — одни из самых крупных среди стрекоз, достигают 60 мм, и в течение жизни линяют до 12 раз. Они тоже хищники, охотятся на мелких ракообразных, пиявок, головастиков и личинок других водяных насекомых. Личинки могут долго оставаться неподвижными, маскируясь среди водорослей или на дне водоема.

Охрана вида

Дозорщик-император занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. На международном уровне МСОП относит его к категории "относительно благополучный вид", однако в отдельных регионах наблюдается спад численности.

В Украине вид охраняется в пределах природоохранных территорий, но специальные меры охраны пока не осуществлялись. Чтобы уберечь стрекозу, следует сохранять чистоту и естественное состояние прибрежных зон и водоемов, являющихся местами ее обитания.

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