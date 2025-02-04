Сын Януковича может заколачивать миллиарды, используя оккупированные территории, - СМИ

Уголь якобы отправляется в Турцию и другие страны

Сын скандального бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр якобы зарабатывает миллиарды на продаже угля из оккупированных территорий нашей страны в Турцию. Соответствующая компания может закупать уголь у разных поставщиков в Донбассе и везет в Турцию железнодорожным и морским транспортом.

Об этом пишет медиа "Важные истории". Отмечается, что компания, которая этим занимается, называется "Энергоресурс".

"Она зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону. В 2023–2024 годах она экспортировала за рубеж почти полмиллиона тонн угля. Поставщики "Энергоресурса" — компании из оккупированных украинских регионов", — говорится в материале.

Согласно информации "Важных историй", владелец и директор "Энергоресурса" связаны с сыном Януковича через его угольный холдинг "Мако", а также ДРФЦ — группу из нескольких горно-обогатительных фабрик, которыми владел сын бывшего президента Украины. Также отмечаетс, что якобы "Энергоресурс" получал заем от кипрской компании Sl holdings limited, которым также владеют связанные с Януковичем люди.

В материале указано, что "Энергоресурс" якобы закупает уголь у разных поставщиков в Донбассе и везет в Турцию железнодорожным и морским транспортом. Получатель — Energy Union c Британских Виргинских островов. Он является оффшором "Энергоресурса".

В свою очередь, "Энергоресурс" продает ей уголь по низкой цене. Речь идет в среднем о 5,7 тыс. рублей за тонну в 2024 году. Это дает возможность экономить на экспортных пошлинах, а дальше Energy Union может продавать его куда угодно и по какой угодно цене.

"Энергоресурс" закупает уголь у разных поставщиков в Донбассе и везет в Турцию железнодорожным и морским транспортом. Получателем, согласно таможенным данным, с которыми ознакомились "Важные истории", выступает компания Energy Union c Британских Виргинских островов. "Энергоресурс" продает ей уголь по скромной цене — в среднем по 5,7 тыс. рублей за тонну в 2024 году. Низкая цена позволяет сэкономить на экспортных пошлинах, а дальше Energy Union может продавать его куда угодно и по какой угодно цене. Такая схема имеет смысл только если эти компании аффилированы", — пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядел и где похоронен сын Януковича, погибший на Байкале.