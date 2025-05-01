Українці обурені рішенням McDonald’s: тепер нема причини туди ходити

У мережі пишуть, що це був найсмачніший бургер

Біг-Тейсті не продаватимуть у Макдональдс. Мережа ресторанів офіційно оголосила про виключення страви із меню.

Сандвіч був найбільшим в меню з 2006 року, зі свого асортименту. Українці створили меми на цю тему, "Телеграф" зібрав найсмішніші.

Користувачі мережі зробили жарт про Верховну Раду з картинкою Біг Тейсті. Люди жартують, що у зв'язку з цим депутати "продовжать дію надзвичайного стану".

Не оминули й теми угоди про корисні копалини. У мережі жартують, що Біг Тейсті прибрали з меню через "спеціальні вимоги" у документі, який уклали 30 квітня.

Українці засмучені тим, що популярну страву таки прибрали. Вони порівнюють себе з головними персонажами відомих фільмів.

Користувачі Х зазначили, що треба було прибрати соус. Адже він неприємно пахне.

"Макдональдс прибирає біг тейсті з меню, а треба було лише прибрати той гидотний майонезний соус з ароматизатором диму з біг тейсті і все будо б добре", — пише користувачка.

Були також жарти і про те, що треба "прибрати Надію Дорофеєву, а Біг Тейсті лишити".

На сторінці самого закладу у Фейсбук люди почали коментувати новину. Їм прикро, що страви більше не буде.

Українці пишуть, що не будуть ходити у Макдональдс після цього. Адже бургер Біг Тейсті був найсмачнішим.

Раніше "Телеграф" писав, що українці створюють меми про найбільший блекаут в Європі.